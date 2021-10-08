聊天嗆聲被聽到！鄰居撂4人闖屋擄走「凌虐7小時」…下場曝光

▲花蓮發生一起擄人凌虐案件。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟、柯政誟、閔文昱／花蓮報導

花蓮市發生一起擄人案件！有2名男子上月29日清晨5點左右在租屋處喝酒閒聊時，突然被5名蒙面男子闖入噴辣椒水擄走，帶到一處涼亭毆打凌虐，過了7個小時才又被載到市區丟包，趕緊向警方報案。警方逮到相關涉嫌人後對方辯稱，是因為聽到他們要對朋友不利，才夥同朋友攻擊2人。全案被依刑法傷害罪偵辦。

花蓮警分局表示，2名被害人29日凌晨在花蓮市區的出租套房喝酒聊天，正要離開時，突然被不明人士闖入毆打，臉部和全身還被噴灑辣椒水，最後被套上黑布並綑綁手腳帶到新城鄉某處涼亭囚禁，直到中午才被釋放。警方獲報後，立即啟動鷹眼小組，並調閱案發路段鄰近相關監視器交叉比對，最後在短短1天內就將相關涉嫌人逮捕到案帶回調查。

警分調查後指出，嫌犯疑似聽到隔壁房的2人想對朋友不利，於是才找來朋友共5人，出手「警告」這2名男子，所幸2人僅有頭部跟腳部有擦挫傷，並無大礙。

花蓮警分局強調，花蓮地檢署近期指揮本分局針對地方不良分子執行強力掃蕩勤務，對於任何意圖擾亂社會秩序之不法組合與違法行為，均會嚴正執法，絕不寬待，執行搜索強力掃黑。目前相關嫌疑人也依刑法傷害罪偵辦。