心驚肉跳3hrs！他當街遭擄矇眼被帶到公墓痛毆　獲救不敢出聲

▲北市大直區日前發生一起擄人案，廖姓犯嫌等人將游姓被害者矇眼帶到公墓毆打。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市中山區大直深夜驚傳當街擄人！游姓男子在植福路遭廖姓等共8人埋伏，黃嫌持辣椒水上前噴灑辣椒水，陳把風、吳與黃以車包夾游男，持空氣槍朝游車窗擊發鋼珠彈恫嚇，並強押上車，以毛巾套住頭部，並用膠帶纏繞雙眼及雙手帶到南港公墓將游痛毆。下山後，南港警上前盤查，驚見游男滿身傷坐後座。士林地檢署偵結，依妨害自由將廖等人起訴。

吳男（21歲）、廖男（20歲）、許男（18歲）等8人，因游男在9月15日前曾毆打過吳男這方1名小弟，便在9月15日凌晨4時許尋仇。吳男駕駛自小客車，搭載曾、陳、黃；黃駕駛另輛自小客車搭載林、許、廖，共同前往中山區植福路189號，埋伏徘徊等後游男。

一行人見游駕駛自小客車抵達植福路附近，立刻上前，黃嫌硬闖上游的車上並朝著他噴灑辣椒水，陳則在一旁把風，吳與黃則駕車輛分別停放在游車輛前後，避免游驅車逃離。

▼廖男等人將游姓男子從中山區壓到南港公墓痛毆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

曾男下車後持空氣槍朝游車窗擊發鋼珠彈恫嚇，最後將游強押上車，並用毛巾套住游男頭部後，以膠帶纏繞他的雙眼及眼睛，2車分別開往南港區公墓，將游拖下車痛毆，導致他身上受有頭面部挫傷、雙手挫傷等。

隔日上午7時許，1行人欲開車下山，一度迷路，繞來繞去，剛好南港分局舊莊派出所執行巡邏勤務，見廖的自小客車車主疑為無照，便上前盤查，一開門驚見游男渾身傷甚至雙眼被矇住坐在後座，當場查獲西瓜刀5把、短刀1把、鐵條2根、膠帶1捆等物。

游嫌見警上前拯救，疑驚嚇過度，不敢呼救更不發一語。中山分局、南港分局報告指揮偵辦，循線在曾嫌汐止家中扣得空氣槍1把（含彈夾1個、鋼珠10發），吳男等坦承犯行，依攜帶兇器妨害秩序及妨害自由將人起訴，至於傷害、毀損游男則不提告。