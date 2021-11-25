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站馬路害騎士慘摔！汐止「碰瓷女」索賠500網看傻：沒遇過球棒隊？

▲汐止一名婦人疑似為製造假車禍害騎士摔車，事後還向對方索賠500元。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲汐止一名婦人疑似為製造假車禍害騎士摔車，事後還向對方索賠500元。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市汐止區發生一起「碰瓷」案，有網友近日在路上看到一名婦人刻意站在班馬線上，當下本不以為意，結果過沒多久就看到另一名騎士疑似閃避不及滑倒在地，所幸婦人平安無事，僅騎士手部有挫傷，不料這名婦人卻聲稱自己「手骨折要斷了」，並要求對方賠償，事後被揭穿還不死心「不然賠500也好！」讓這名網友氣憤直呼，「早晚有一天會害死人的！」

這名呂姓男網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，他在22日晚間10點半左右行經新台五路與龍安街交差口紅綠燈時，看到一名婦女站在第三或四格的斑馬線上，讓他不禁心想「站那麼出來是不是腦子有問題」，結果大約才過2秒，果然就聽到後方傳來摔車的聲音，一名騎著摩托車的大哥疑似為了閃避婦人，不幸摔車倒地。

對此，呂男趕緊下車去查看騎士傷勢，發現對方手部挫傷有傷口，後照鏡則摔爛一支，想不到這時婦人卻走過來大聲嚷嚷說，「撞到她手骨折要斷了。」於是呂男便要求2人報警後，便離開準備去健身，但他事後越想越不對勁，又折返回去，並跟騎士大哥交代，「如果有狀況我願意做證，剛我看到時，她確實站的很前面，也幫大哥報警。」

▲汐止一名婦人疑似為製造假車禍害騎士摔車，事後還向對方索賠500元。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲有網友也曾遇過同一名女子碰瓷，所幸未讓對方得逞。

呂男透露，這名婦人還是不斷向騎士要求理賠，但她的手看起來卻沒什麼事，「如果真的骨折，那連站都不見得站的起來。」因此呂男也出聲警告，「妳站那麼外面，妳知道要是責任在妳，是會害死人，妳是得賠的。」婦人一聽，也開始感到心虛，並隨口說了一句「不然賠500也好！」令呂男確信這就是場騙局。

隨後，這名婦女便開始胡言亂語，越走越遠，並趁著綠燈時溜走了。呂男也公布婦人特徵，「約50-55左右歲數，穿白色拖鞋，粉紅色外套，牙齒凌亂，講話反覆。」要求路人多加留意，同時也向婦人親友喊話，「如果你是她的親人或朋友，或認識她的人，請留意她的行為，告戒她，在這樣下去，早晚有一天會害死人的！」

文章一曝光，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「你很棒，這種人應該要抓起來關」、「希望她下次遇到的是半夜飆車的屁孩」、「謝謝你的熱心，大家要留意」、「好危險！這婦人太扯」、「遲早被大車收掉」、「球棒隊這時候出動就對了」、「這種人以後報應來得很快」、「已經什麼年代了⋯還有這種事情….檢舉魔人快處理一下」。

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