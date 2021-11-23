侯友宜父親93歲逝世　仍照跑市政行程...6字回應

▲侯友宜父親離世。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜的父親侯溪濱日前逝世，享耆壽93歲。侯友宜上午照常出席市政行程，被媒體問及父親一事時，侯友宜並未回應，僅由一旁幕僚代答，「目前只回應市政問題」，新聞局長張愛晶則回應，「謝謝大家關心」。

侯友宜父親侯溪濱傳出因病過世消息，地方人士證實此事，而侯家人皆婉拒受訪，低調處理後事。據了解，侯溪濱遺體於20日下午被送到殯儀館，預計將在本月27日火化。

侯友宜2016年曾在臉書以「爸爸的鐵馬英雄」為題發表短文，描寫爸爸的老鐵馬雖早已不堪使用，但他卻捨不得丟掉，因為這台車是眼中的賓士。文章感動了許多網友。

侯友宜說，「記憶中，家裡那台腳踏車不只是代步工具、也是照顧我們長大、陪伴老爸一生的鐵馬英雄。」他回憶，從小，爸爸總是不苟言笑，也不會主動跟小孩子說話，永遠ㄧ副嚴肅表情；他每天清晨四點準時起床，將腳踏車牽出家門，到市場賣豬肉，三十年如一日，不曾改變。

侯友宜當時也寫到，爸爸今年87歲了，依然堅持自己的生活步調。雖因年紀大行動不便，換了台電動機車，而跟著他一起年邁的鐵馬英雄，卻也捨不得丟，收藏在家中角落；看到這車，彷彿看見歲月流轉，「轉出了童年回憶，也轉出父親數十年身影交疊。」

他更是感性地提及自己辦公室的腳踏車掛畫，「畫中的老爺腳踏車和家裡的老爺車如出一轍。」即使難得回家，只要看著畫，便能感受老爸的氣息，「這鐵馬似他，無論風吹雨打，依然靜默佇立，守護著家園。」

最後，侯友宜感謝父親為家的付出，希望自己能遵循他的質樸、踏實、執著、堅強，認真扮演自己的角色，將更美好的未來留給下一代，「只要想念起老爸，是幸福的，每天都是父親節；祝福爸，平安、健康、快樂，過每一天。」