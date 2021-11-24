「與病毒共存」是國際趨勢　侯友宜：台灣目前還沒有條件

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

國內本土疫情持續穩定，但國際上疫情嚴峻，有國家進入與病毒共存策略，也有國家實施嚴格防疫作為。新北市長侯友宜24日在市政會議中表示，國際上「與病毒共存」是趨勢，但台灣目前還沒有這個條件，目前新北市第二劑疫苗接種覆蓋率約52％，希望到年底第二劑能打滿6成。

衛生局長陳潤秋指出，目前全世界主要分成兩種防疫政策，一種是與病毒共存，包括英國、紐西蘭、美國，另也有許多國家採取嚴格防疫作為，奧地利22日起祭出為期10天的全國性封城，預計明年2月強制接種疫苗；捷克、斯洛伐克也開始推動未接種疫苗者不能進入酒吧、餐廳；德國也開始加強防疫措施，已宣布取消耶誕市集活動。

侯友宜表示，目前第二劑疫苗接種覆蓋率約52％，希望到12月底第二劑能打滿6成，「與病毒共存」是全球的大趨勢，但也國家採取更積極防疫方式。他認為台灣目前為止還沒有這個條件，第二劑疫苗覆蓋率最少要6成以上，接下來的春節也是關鍵時刻，因應7+7的改變要更積極做防疫。

侯友宜表示，除了趕快提升疫苗接種率外，後續防疫準備也要做到位，以及未來是否要準備接種第三劑疫苗，都要事先研判。他也提醒各局處，新北接下來會有很多活動，千萬不要忽略防疫。