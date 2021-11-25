陸駐立陶宛代辦處開記者會　批立方「選邊站隊」喪失外交獨立

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐立陶宛臨時代辦曲柏華24日舉行記者會，痛斥立陶宛政府批准「駐立陶宛台灣代表處」的設立。他指出，與作為世界第二大經濟體和安理會常任理事國的中國交惡，既不會給立陶宛帶來安全感，也不符合立陶宛國家和人民長遠和根本利益。

據大陸駐立陶宛大使館網站25日公布，曲柏華表示，立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，在國際上製造惡劣先例，「立走到今天這一步，既有其主動投懷送抱，也有背後其他大國的策動。打台灣牌是在玩火，而玩火者必自焚。」

他警告，對於立陶宛「背信棄義」行為，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

曲柏華強調，妥善處理台灣問題是推動中立雙邊關係恢復正常的前提和關鍵，「我們敦促立方立即糾正錯誤，不要在錯誤的道路上越走越遠，不要被某些大國所裹挾，捲入無謂的對抗。」

最後，他呼籲立陶宛，消除偏見，客觀理性看待中國社會制度和發展道路，客觀評價中國在人權領域取得的巨大成就，停止抹黑和汙蔑中國的行為。