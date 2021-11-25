輕症也難擋！新冠痊癒「1年後仍有後遺症」　陸研究：多系統問題

▲新冠疫苗已持續近2年。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫情反反覆覆，全世界都在關注後遺症的相關問題。湖北武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院日前研究發現，即使是非重症患者，在確診新冠肺炎近一年後，仍存在多系統問題，如睡眠困難、呼吸急促、乏力和關節疼痛等身體症狀，以及焦慮、抑鬱等心理問題。

據《觀察者網》報導，大陸《醫學前沿》期刊近日刊登一篇武漢協和醫院團隊發表的論文，「新冠肺炎確診1年後的後遺症評估」，這篇論文重點研究新冠肺炎對於非重症患者的長期影響。在120例新冠肺炎出院患者中，104例（86.7%）為非重症病例，16例 (13.3% ）是重症病例。

研究發現，近三分之一的非重症病例存在睡眠困難、呼吸急促、乏力和關節疼痛等症狀，其中，睡眠困難有52例，占比43.3%；呼吸急促有49例，占比40.8% ；乏力有43例，占比35.8%；關節疼痛39例，占比32.5%。

研究人員還對其中97例出院患者進行肺部CT檢測，其中高達55例出院患者（56.7%），包括47例非重症患者，以及8例重症康復患者出現肺功能受損，CT顯示異常。但這篇論文也提到，儘管有些患者的影像學表現異常，但損傷強度很小，且病變得以持續解決。

此外，值得注意的是出院患者的心理問題，研究發現，相當一部分出院患者出現了焦慮、抑鬱症狀。通過漢密頓焦慮量表和抑鬱量表得知，有50名（41.7%）患者出現焦慮症狀，45名（37.5%）患者出現抑鬱症狀。

最後，文章總結稱，即使是非重症病例，出院患者在確診新冠肺炎後近1年，仍會出現多系統問題。

《自然》期刊8月曾刊登一篇名為「超過50種新冠長期影響：一項系統性回顧」的研究。這項由美國和墨西哥團隊進行的研究顯示，80%的感染患者出現了一個或多個長期症狀，最常見的是疲勞（58%），頭痛（44%）、注意力障礙（27%）、脫髮（25%）、呼吸困難（24%）、嗅覺失靈（21%）、咳嗽（19%）等，還有約10%的出院患者出現胸痛、噁心、記憶喪失、耳鳴等症狀。