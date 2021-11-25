紅到母嬰界！好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

【企劃特輯】

進入冬季父母最頭痛的就是家中小朋友的保暖問題，一般的冬被太厚重，一不注意就會蓋到嬰幼兒的口鼻，影響呼吸，加上太厚的棉被循環不佳、導熱不均勻，容易因為太悶熱會有「踢被」的問題；太薄的棉被，又擔心保暖效果不佳，讓父母真的很傷腦筋。

媽媽神物！輕、薄、小攜帶方便、蓄熱保暖只要十秒

最近在各大母嬰吹起一股石墨烯萬用毯的風潮，有許多媽媽分享冬季小朋友的抗寒神物「石墨烯萬用毯」，它的大小約是一般單人被的1/3大小，厚度僅1.5公分，放在一般手提包裡不佔空間，非常方便隨身攜帶；因為是石墨烯纖維材質製作，所以蓄熱升溫的效果非常好，只要覆蓋十秒，皮膚溫度就可以瞬間升溫約三度，而且這款石墨烯萬用毯有很好的調控溫度效果，可以均勻維持整張毯被的溫度，不會有悶熱、受熱不均的問題，非常受到媽媽們的歡迎。

▲小朋友的抗寒神物「石墨烯萬用毯」，非常方便隨身攜帶，蓄熱升溫效果非常好。【官網優惠組】

幫助微循環 提升孩童睡眠品質、起床不過敏

有媽媽網友分享：現在出門都會在包包裡放一條石墨烯萬用毯，遇到天冷或在冷氣房就會給兒子披上；以前要兒子穿外套，比登天還難，但現在給他萬用毯，兒子非常樂意披著；晚上睡覺的時候，也會用萬用毯墊在身體下方，因為石墨烯毯被除了蓄熱保暖的效果，還能幫助全身的微循環，小朋友睡眠品質更好，早上起來也不容易過敏打噴嚏。

▲石墨烯萬用毯能幫助全身「微循環」，讓睡眠品質提升。【momo購物優惠組】

釋放紅外線生長光波 有助孩童發育成長

織品專家分享：石墨烯是一種天然材質，導熱蓄熱的效果非常好，以石墨烯材質製作的毯被，不須要插電，就可以感應人體波長，產生生長光波(遠紅外線)，除了瞬間升溫、蓄熱保暖效果，還能達到幫助促進新陳代謝、發育修護的效果，更勝以往的紅外線毯被；因為有很好的循環功能，增加血流量、血流速的效果，還獲得醫療級器材認證。

▲石墨烯能促進新陳代謝、瞬間升溫、蓄熱保暖，更勝以往的紅外線毯被。

石墨烯品質大不同 專家建議：選對品牌，才有保障

織品專家提醒消費者：一般市售的傳統石墨烯棉被因為技術問題，石墨烯材質放入洗衣機清洗之後，就會大量流失，失去原本的效果，變成一條普通的毯被；目前國內石墨烯的領導品牌「PP石墨烯」已經成功克服技術障礙，運用獨家的「剝離法」製作，讓石墨烯永久崁入棉布纖維中，不會因為水洗而流失，效果永久有效，選購時一定要認明品牌，才不會白花錢，買到無效的石墨烯產品。

抗寒神物「石墨烯超導萬用毯」哪裡買？

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●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367