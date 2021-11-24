北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證　揪起火點關鍵證據

▲台北市消防局火災鑑定實驗室獨步全台、連續5年獲得國際ISO標準認證。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市消防局火災鑑定實驗室11月12日第五度通過ISO/IEC 17025:2017（CNS 17025:2018）認證，該項認證為規範實驗室能力、品質管理的國際標準規範，火鑑試驗室並同步獲得「國際實驗室認證聯盟相互承認（ILAC-MRA）」認證資格，顯示台北市消防局火場鑑識能力與國際鑑識科學領域同步。

台北市消防局表示，該局火災鑑定實驗室從2009年為全台第一間取得「火災殘跡（Fire Debris）」國際認證後，2015年再度取得「火災殘跡」及「碳氫化合物燃料（Hydrocarbon Fuels）」等二項國際認證資格，更從2018年起陸續通過國際實驗室新版認證規範、到今年連續五度取得認證，火災鑑定技術持續備受國際肯定。

▲台北市消防局火災鑑定實驗室獨步全台、連續5年獲得國際ISO標準認證。（圖／記者張君豪翻攝）

北市消防局火災鑑定實驗室年度認證從8月由TAF（財團法人全國認證基金會）評審委員進行現場檢視及資料書面審查，於10月27日通過評鑑獲得認證證書。

消防局指出、火災現場勘查關係到火災起因及後續公安事故責任、型民事司法案件調查，甚至是火場保險給付依據、火災現場是後採集證據到證物分析，都需以科學態度謹慎面對、未來北市消防局將不斷培養專業人才、充實鑑識儀器及精進證物鑑定技術，持續提升實驗室品質與水準。

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