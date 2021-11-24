反萊豬就不能加入CPTPP？　林麗蟬：民進黨設的外交騙局

▲反萊豬公投案正方代表，國民黨前立委林麗蟬。（圖／翻攝中選會直播）

記者楊蕓／台北報導

中選會24日舉行4大公投第三場意見發表會，針對反萊豬公投案，正方代表、國民黨前立委林麗蟬表示，正方代表為國民黨前立委林麗蟬，反方代表則為經濟部長王美花。

林麗蟬表示，執政黨一直在扭曲反萊豬，講成反美豬，更上綱到台美關係、兩岸關係、抗中保台，把一個單純的食安問題扭曲成複雜的兩岸問題，而公投主文完全沒有提到美國，連總統蔡英文都不斷呼籲反美豬，「真的是可憐啊！」

林麗蟬強調，公投主文非常簡單，就是你和孩子未來若不想吃到含有萊克多巴胺的豬肉，那就投下同意票，一起捍衛台灣人民的健康，若用另一個方式來翻譯公投主文，王美花今天代表的是反方，也就是政府贊成瘦肉精豬肉、豬內臟進口，這並不是捍衛台灣人民食安，而是捍衛外國豬肉商、瘦肉精藥商的那一方。

林麗蟬表示，蘇貞昌說國民黨提公投案是在亂，「國民黨提案不是來亂，也不是為選舉，而是守護台灣人民的健康」，此外，這次有3項公投都是民進黨過去主張的，難道蘇貞昌是說民進黨過去是在亂的嗎？不是在亂就是在騙，民進黨為了騙選票拋棄民眾的健康。

她指出，台灣民主基金會最新民調顯示，近7成國人都同意禁止萊豬進口，同時也有過半的民進黨支持者同意禁止萊豬，並向重視食安的民進黨支持者喊話，呼籲他們相信過去民進黨在野時的主張，「對於食安的堅持，你們沒變，但民進黨變了！」、「這次公投相信民進黨，他們未來還是會繼續騙我們！」

林麗蟬接著提到，台中第二選區立委補選參選人、民進黨前立委林靜儀，2016年5月2日就曾在立法院衛環委員會提案，稱有7成國人反對萊豬進口，提案要求政府堅守「牛豬分離」，並嚴禁瘦肉精美豬進口，林麗蟬批評，當年林靜儀說的7成國人反對萊豬，一直到現在，一樣有將近7成國人反對萊豬，民進黨已經變了。

林麗蟬在第二輪發言時指出，王美花2016年代表台灣赴美談判TIFA時，面對美國要求開放萊豬，王美花當時勇敢的向美方表達考量國人的消費習性，重申牛豬分離的原則，「當年勇敢捍衛牛豬分離的王美花部長去哪了？」難道這幾年國人消費習慣變了嗎？台灣人有比較少吃豬肉嗎？當然沒有，辜負人民食安、放棄人民健康的就是民進黨。

對於執政黨稱反萊豬可能讓台灣無法加入CPTPP，林麗蟬則批評，究竟哪個成員國要求台灣開放萊豬才能加入CPTPP？台灣為何要被迫陷入開放萊豬與參加國際經貿組織二選一的困境？這就是民進黨慣用的政治操作，也是民進黨為台灣設下的外交騙局。