動物攝取萊劑「平均壽命縮短」　醫：慢性中毒

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

動物攝取萊劑「平均壽命減少3年」　醫：慢性中毒

▲▼ 非洲豬瘟。（圖／路透）

▲美國動物實驗發現，長期攝取萊劑會出現平均壽命縮短的現象。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」和「珍愛藻礁」等攸關食安和環境共4大公投案，將於12月18日正式投票。針對萊劑的爭議，醫師蘇偉碩表示，經動物實驗發現，長期攝取10ppb濃度的萊劑會出現平均壽命縮短的現象，顯示萊劑會有慢性中毒的問題，2015年美國政府衛生部發現美國人的平均壽命減短的現象。

民間反瘦肉精毒豬聯盟22日舉行記者會，蘇偉碩表示，經過線蟲、果蠅等模式動物的實驗發現，長期攝取10ppb濃度的萊劑會出現平均壽命縮短的現象，顯示萊劑會有慢性中毒的問題。

蘇偉碩進一步指出，美國在1999年容許肉品殘留萊克多巴胺經過16年，到了2015年美國政府衛生部發現美國人的平均壽命減短的現象，此一國民平均壽命縮短的現象持續了3年。

衛生福利部台北醫院前急診專科醫師邱守苕表示，研究證實10ppb萊劑會增加3種模式生物的死亡率，那現行的10ppb萊劑容許量適合在我們的食用肉品上嗎？

邱守苕表示，官方文宣強調一天食用33塊含萊豬排才會超標，但卻沒有說明這是對正常腎功能成人的概略推估；2018年台灣慢性腎臟病盛行率11.9%，排名全球第三，末期腎病發生率全球第二，洗腎盛行率全球第一。

邱守苕疾呼，健康不可以用來交換，萊豬進口務必由科學和實證醫學角度來做決策，以符合台灣民眾之健康福祉。台灣大腸直腸癌發生率竄升世界第一，猜測與眾多合法殘餘毒物加諸一起產生交互作用導致高癌化機率，現在還要再加上萊克多巴胺這一明顯食安危險因子，實在不明智。

▼長期攝入乙型受體素增加死亡率，萊克多巴胺就是其中一種。（圖／翻攝自邱守苕提供之簡報）

▲▼長期攝入乙型受體素增加死亡率，萊克多巴胺就是其中一種。（圖／翻攝自邱守苕提供之簡報）

▲▼長期攝入乙型受體素增加死亡率，萊克多巴胺就是其中一種。（圖／翻攝自邱守苕提供之簡報）

▲▼長期攝入乙型受體素增加死亡率，萊克多巴胺就是其中一種。（圖／翻攝自邱守苕提供之簡報）

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