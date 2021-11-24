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疫苗高覆蓋率遭疑「灌水」！分子分母不一致　指揮中心曝原因

▲▼各年齡別COVID-19疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

▲各年齡別COVID-19疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內力拚衝高疫苗覆蓋率，目標年底達到第二劑6成，中央流行疫情指揮中心今日公布「我國各年齡別疫苗覆蓋率」說明接種狀況，卻被眼尖網友發現，覆蓋率計算定義分母為我國人口，但分子卻包含本國、外國籍人士的施打數。台大感染科專家直言，沒有這樣計算的。指揮中心發言人莊人祥則說明計算原則，我國疫苗有提供外國籍民眾接種，從一開始就以「在台灣接種疫苗數量」進行計算，到現在仍沿用則是為了保持數字的一致性。

國內目前疫苗涵蓋率第一劑已達77%，第二劑也來到49.81%，逼近5成。指揮中心今（24）日公布新冠疫苗接種年齡分布，指揮官陳時中說明，第一劑接種最多為18~29歲，覆蓋率達到92%，最低則出現在75歲以上長者，覆蓋率73%；第二劑覆蓋率最高則是65~74歲達到77%，接著是75歲以上的65%，最低則是12~17歲的0%，因為該族群第二劑暫緩接種。

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然而相關圖說顯示覆蓋率定義為「（本國籍接種人數+外籍人士施打數）/內政部戶政司全球資訊網人口統計我國人口數*100」引發網友議論。

感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民受訪被問及此事也直言，「不應該這樣計算」，分子竟然包含分母中沒有的數字。他認為，雖然國內施打疫苗外國人比例應不高，相關數字即便失真也是有限，但這樣計算數字比例會很奇怪，讓外界有可批評之處，還是應該修改，如果分母只有本國人口，分子就應該扣除外籍人士，或者把分母納入在台灣的外籍人士。

莊人祥說明，覆蓋率的分母從最初就是使用人口數，而我國從一開始就有給外籍人接種，但初步名單掌握還不完全，所以先以只要在台灣接種就算入。也因此，一直以來公布的覆蓋率都用本國籍＋外國籍接種人數作為分子，後續雖然開始可以掌握移工名單，但沿用一致的計算方式，讓數字有一致性。

莊人祥也說，要把外籍人士剔除，或者將分母加入在台灣的外籍人士，都是可以操作修改的，如果有需要也可以提供。

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