桃園11／25起於合約醫療院所　開放AZ疫苗混打

▲市長鄭文燦宣布，桃園自25日起開放AZ混打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦今(24日)於防疫專案會議時表示，桃園第15期疫苗接種規劃，於明(25)日至12月1日進行，AZ及莫德納疫苗將安排於醫療院所施打，考量符合接種BNT疫苗的資格人數將逾30萬人，需求較大，請衛生局持續追蹤掌握，必要時追加預約量能，避免出現民眾預約不到的情形，以持續提升疫苗涵蓋率。

▲衛生局長王文彥說明，桃園第15期疫苗接種，符合資格人數共計47萬7,626。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園COVID-19疫苗截至昨(23)日止，共計接種297萬2,071劑，其中已完成第一劑共186萬3,049人、人口涵蓋率為81.98%；完成兩劑接種共110萬9,022人，人口涵蓋率為48.8%。

衛生局長王文彥說明，桃園第15期疫苗接種規劃開設時間為11月25日至12月1日（共計7天），符合資格人數共計47萬7,626人，將安排醫療院所開診施打AZ及莫德納疫苗；而BNT疫苗符合資格人數預估有逾30萬人，因此除由醫療院所增設量能施打外，將再安排11月25日、11月26日及11月30日3天於社區接種站施打，以滿足民眾接種需求。

王局長也指出，自明(25)日起桃園市開放合約醫療院所AZ混打作業，無論是已意願登記混打或尚未意願登記者，接種第一劑AZ疫苗滿8週者，均可至指定合約醫療院所或衛生所接種。