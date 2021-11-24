嘉義市消費節269萬高檔汽車加碼　發票登錄累計金額突破5千萬元

▲▼嘉市購物節發票累計金額狂飆 最大獎VOLVO V60府前賞車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為刺激買氣，將價值269萬的VOLVO汽車即日起在嘉義市政府廣場前現場展出，民眾紛紛拍照打卡，用鏡頭搶先關注。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市購物節活動開跑不到一個月，發票登錄累計金額已突破5千萬元，發票筆數則突破60,000筆，可望於11月底突破億元大關。此外嘉購節積分2萬、10萬、25萬得獎者皆已出爐，活動截止前，累計積分最高者，可獲得價值13萬元LV精品包，歡迎全國民眾一起爭奪嘉購王寶座。

2021嘉義市購物節最大獎VOLVO V60汽車，在嘉義市政府廣場前現場展示，VOLVO匯勝汽車總經理曾長鋒表示，很開心參與嘉義市購物節的活動，如果能夠因此帶動嘉義市的消費買氣，活絡在地經濟，更能提升此次跨界合作的價值，他熱情邀請民眾到嘉義市北港路賞車，民眾只要出示嘉義市購物節LINE@嘉購券，就可以參加輪盤遊戲，有機會獲得VOLVO週邊商品。

▲嘉市購物節吸引滿滿人潮登錄消費發票。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年嘉義市購物節的特約店家除了在地小吃、夜市、伴手禮及量販百貨外，知名連鎖統一超商（7-11）的嘉義市所有門市皆參與本次活動，大大提升嘉義市買氣，讓整個城市都成為購物商城，只要消費就有機會抽大獎！另外為延長民眾於嘉義市停留的時間，嘉義市與特約旅宿推出「入住就送600元嘉遊金」，除了可立即折抵300元房價外，還可於特約商店使用300元購物嘉遊金，同時11月15日起兌換的「嘉倍券」也可於本次活動的所有特約店家中使用，讓民眾感受到滿滿的「嘉碼」福利。

嘉義市政府為提倡電子化，加碼規劃電子支付專屬獎，如紙本發票登錄抽獎次數已達上限者，可以轉向使用LinePay、台灣Pay消費，登錄金額越高，抽中最新的IPhone13 pro機會越大！除了線下的實體消費，線上則與露天拍賣平臺合作，打造購物節線上專區，透過線上線下雙管道行銷，創造更多商機，促進嘉義市整體觀光及經濟發展。

12月接著要迎接另一個重頭戲，嘉義市購物節的甜點週，將為12月24號於嘉義市舉辦的「家意 以城為家--台灣設計展」拉開序幕，邀請販售甜點商家透過推出購物節專屬甜點，吸引更多的民眾一同來嘉義市！