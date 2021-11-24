台南市護樹建立通報機制　追蹤巡檢雙管齊下

▲台南市樹木倒伏平台成立迄今，通報案件共368起，各管轄單位幾乎都在第一時間內完成危機處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

路樹倒塌砸傷人、車等公安事件屢屢傳出，台南市長黃偉哲2020年6月4日指示相關單位，聯合成立樹木倒伏平台，除建立通報機制能在第一時間處理倒樹公安危機，同時也追蹤樹木巡檢進度，雙管齊下，護樹又減少天然公安意外。

根據統計，樹木倒伏平台成立迄今，通報案件共368起，各管轄單位幾乎都在第一時間內完成危機處理；另外，經過各單位清查轄管道路及場域內之植樹統計，臺南市樹木共有約27萬3千株，並已在去年10月即100％完成第一輪的巡檢任務。

市府表示，廣植樹木是打造綠色低碳健康城市的主要原素之一，但樹木養成容易維護難。黃偉哲上任後，市府祭出多項護樹政策，包括樹木風險檢測、辦理教育訓練、實施認證考試取得合格證書才能進行修剪樹木工作、定期巡檢，尤其汛期前更加強重要道路的巡檢等等，不遺餘力；去年更進一步成立樹木倒伏平台，也經常性召開樹木巡檢進度追蹤會議，截至11月止，一共召開7次會議追蹤成果。

針對巡檢發現有明顯枯死、或有風險問題或是樹木生長勢低落未見改善的樹木時，市府以安全為優先考量而予以移除並補植了541棵，若無法補植樹木，原因包括鄰近路口、電箱、道路狹窄、樹木生長於山坡地上等因素；另外，也會選擇適當的地點廣為種樹。

市府持續召開巡檢追蹤會議護樹不停歇，更為市民公共安全嚴格把關；有關民眾關心的樹木健檢問題，工務局表示，將以去年永華六區委託專業執行樹木健檢經驗，今年度已加強請37公所提報風險路段擴大執行樹木健檢範圍，期以達到護樹又護民的雙贏目的。