快訊／賴品妤開記者會反對「重啟核四公投」　擁核人士鬧場嗆聲

▲新北市民進黨立委舉行記者會，反對重啟核四。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為表態反對重啟核四公投，民進黨立委賴品妤、洪申翰等人24日上午舉行記者會，直指核電廠下S斷層不排除是活動斷層，批評挺核方無視新北市民的安全，是拿人民的生命開玩笑；未料，現場有一名佩帶挺核社群「支持核電，暖化歸零」貼紙的男子當面嗆聲，質疑應該檢驗核四結構是否安全，並主張美國也有核電廠蓋在斷層帶附近，洪則回擊說，面對地震風險不應鋌而走險、心存僥倖。

民進黨立委賴品妤、江永昌、羅致政、林淑芬、蘇巧慧、洪申翰、張宏陸、范雲今天上午舉行「反對核四重啟，是怠忽職守還是睜眼說瞎話」記者會。賴品妤會中說，核四自1999年取得建廠許可，到2014年前總統馬英九因為安全疑慮決定封存核四，但現在挺核方不斷拿台電、經濟部製作的報告來跟大家說核四安全，無視新北市民的安全，因此她舉行記者會，要擊破這些「大說謊家」的謊言。

未料，在最後媒體提問環節，一名佩帶挺核社群「支持核電，暖化歸零」貼紙的男子當面嗆聲，質疑「貢寮以前沒有地震，為什麼會覺得核四的結構不安全？」洪申翰當場戳破嗆聲男子身份，指「這位媒體朋友同時也是『核能流言終結者』社群的朋友」，根據台大地質系教授陳文山的說法，現在針對核四周邊斷層的新事證，不管是核四廠區底下有S斷層、或者鄰近海域有活動斷層，目前得出的結論都是，當時建廠時並不瞭解核四的地質構造，而且這些地質構造都會帶來地震的風險。

洪申翰強調，現在有很多關於地質、地震的新事證，甚至S斷層就直接穿過核四的廠房裡面，「恐怕全世界沒有哪個核電廠是讓一個斷層就直接穿過核電廠機組的下方」；該男子隨即反駁，其實是有；洪則說，台灣地震風險高，必須用最謹慎的態度來面對地震和地質風險的問題，這是所有民意代表都應該有的一致態度，而不是想要鋌而走險、心存僥倖，現在用各種方式想要閃避最嚴謹的審查，或者地質上面的檢視，都是心存僥倖。