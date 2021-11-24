小琉球迎王颳起文創風　插畫家角斯操刀「陳厝穎川堂」轎班毛巾

▲文創發起人陳昭瑋(左)及陳宗柏(右)，讓信仰的內涵結合文創品 。（圖／陳昭煒提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小琉球3年1科迎王祭典於12月3至8日舉行，目前當地已吹起一陣迎王的文創風，由三隆宮發行的小王馬引發民眾搶購收藏，部分宮廟轎班的制服也紛紛走具有時代感的設計風，擺脫傳統轎班治裝單一色調的拘束。另一款陳厝穎川堂的涼感巾詢問度也破表。

▲插畫家 角斯(曾鼎元)結合海洋意象與穎川堂主神設計文創涼感巾。

穎川堂為小琉球白沙尾陳氏家族宗廟，主祀送子觀音，福佑鄉民超過70載，更是許多求子心切的本地居民及外地香客的心靈託付處。早年醫療條件落後，產婦璋瓦未分的臨盆之際，陳家送子觀音曾扮演守護家族人丁的角色，在每科迎王總有全台各地家族成員出錢出力，讓宗廟的運作及信仰的使命代代相傳。

小了讓小琉球迎王除了是人情味的代名詞，更是具有發展大型文創潛力的宗教慶典，希望小琉球迎王未來能有像桃園「大溪．大禧」的規模。

現為歌手及藝人的陳昭瑋與任職琉球國中擔任理化教師的陳宗柏兩人以此發想，邀請著有《台灣妖怪地誌》、《寶島搜神》的台灣當代神明插畫家角斯(曾鼎元)操刀，結合小琉球海洋元素及穎川堂主祀的送子觀音、朱府千歲及福德正神的三尊神像，發行一款給轎班人員專用的涼感巾，讓神明的慈悲透過毛巾給轎班人員舒適的迎王體驗。

陳昭瑋說，今年受邀擔任高雄春天藝術節《寶島搜神記》音樂會說書人時，與畫家角斯相識，當時即讚嘆他對神像敏銳觀察力及刻畫的生動性，每每看到他的神像插畫就有說不出的感動，因此邀請角斯設計文創品的念頭，沒想到角斯一口答應，經過了幾輪的討論及改稿才定版，甫推出就相當吸睛。