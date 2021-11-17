屏東南州迎王「趙」千歲代天巡狩　6天祈福遶境活動起跑

▲南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」17日登場，林邊海邊請水 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」17日登場，廟方遵循古禮在林邊鄉的崎峰沙灘進行請王駕「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「趙」府大千歲於上午11時20分在眾人引頸期盼下駕臨，展開6天祈福遶境活動。

雖然今年因疫情考量縮小規模，但仍吸引許多香客、民眾參與。縣長潘孟安表示，由於南州位處內陸，並未臨海，除了歷科請水迎王及送王儀式，都在20公里外的林邊崎峰村海灘舉行，由於是跨鄉鎮的遶境，東港警分局也投入警（民）力維護期間治安及交通，期許活動平安圓滿成功。

請王儀式在道長進行請神安營法會並為王令開光後，轎班隨即起乩，手持頭簽緩緩步入海中恭請王駕，儀式過程莊嚴神聖。廟方志工則舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離，包括實聯制、量體溫及勤洗手等防疫措施也會配合辦理。

東港警分局表示，建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸工具前來，駕車民眾可選擇停放南州運動公園、南州糖廠的停車場及187乙線靠近中油加油站道路兩側、人和路靠近南州國中道路兩側等4處臨時停車場。警方同時呼籲民眾，如遇遶境交通壅塞時，請遵從交管人員指揮管制。

縣府傳播處說，在南州迎王期間，提供民眾兌換精美的迎王限量紀念品，包含平安扇、平安符及由三地集團的贊助製作的辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」。其中，平安符與平安扇，只要在三鄉鎮迎王期間，於東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元以上，憑收據或發票即可兌換一款，樣式每日隨機，每人每次限換一個。