　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

基隆地院近日針對一起「公審愛情騙子」案，認定被告李男違反《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（示意圖、與當事人無關／報系資料照）

▲基隆地院近日針對一起「公審愛情騙子」案，認定被告李男違反《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（圖／示意圖，與當事人無關。CTWANT提供）

圖文／CTWANT

李姓男子原本要與林姓女子結婚，婚前卻發現她與阿郎（化名）有一夜情，憤而解除婚約，並要求阿郎賠償他準備婚禮費用50萬元。阿郎不願支付，李男遂將他個人資料PO網公審，阿郎憤而對李男提告。基隆地院認定李男觸犯《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，2019年11月7日晚間，阿郎接到李男電話，要求支付他50萬元，否則要PO網公審，讓他身敗名裂，李男還打電話到阿郎上班的物流公司，揚言不離職、就要PO網公審，阿郎未回應，李男就將他照片等個資PO在網路上，指稱他是愛情騙子。

李男承認曾撥電話給阿郎，但當初只要求對方道歉，並沒有真的要他賠償50萬元，若有早就把銀行帳號給對方了，還強調所謂公審是中性討論，不一定會直接讓人聯想到個人，且對方的經理也轉述其說法說「隨便我」，顯示他沒感到害怕。此外，現今交友軟體氾濫，不乏愛情騙子，公開對方資料，是要敦促大眾注意，增進公共利益。

法官則認為，阿郎接獲李男電話後，已心生畏懼，引發恐慌，而男女感情生變原因多端，未必都是他人介入所致，只要你情我願，旁人無法置喙，至於是否符合「愛情騙子」定義，不能僅憑單方指摘即可論斷；李男非法公布阿郎照片等個資，已明顯違法。考量李男無前科紀錄等因素後，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

延伸閱讀
黃子佼迎前世情人喊話張小燕「埋單」　聞大S婚變吐實話
正妹盛裝打扮40分鐘約會　男友竟嫌到爆「叫Uber趕人」她氣哭
戰亂又遇乾旱！阿富汗農民砍掉石榴樹　重新種罌粟求生路

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
花70元抽中2000萬豪華宅　他驚呼：一生最幸運
「懲戒名單」遠東被開第一槍？　國台辦：廣大台商要明辨是非
快訊／台北慶泰大飯店宣布12／15結束營運
一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　
「知名壽喜燒店」喊漲！一餐至少貴40元
快訊／新店帽T殺手「行刑式」奪命　犯案車停在IKEA停車場
大S曾對汪小菲發怒「我的人生都隨你」！　連吃飯都起爭執
車有球棒會被警政系統註記？徐國勇說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

徐國勇：警臨檢查獲「車上有球棒」可扣留　有背景者將建檔註記

快訊／新店帽T殺手「行刑式」奪命　犯案車停在IKEA停車場

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

徐國勇：警臨檢查獲「車上有球棒」可扣留　有背景者將建檔註記

快訊／新店帽T殺手「行刑式」奪命　犯案車停在IKEA停車場

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

《魔法阿媽》23年前扮天心拚性感！與文英阿姨並列「梗圖天后」

虎斑貓想陪上廁所擠出「憂鬱臉」　奴才傻眼：為什麼不用手？

減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

影／女主角往後摔...俊昊「沒有抱緊」第一反應網笑翻

葉元之爆公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸：小貼心未違反規定

新北市圖林口分館「有溫度的書展」　借書送暖暖包暖手也暖心

疫情衝擊！42年歷史台北慶泰大飯店宣布12／15結束營運

「懲戒名單」遠東被開第一槍？　國台辦：廣大台商台企要明辨是非

新北文基會攜手國泰慈善基金會　看見新住民《成長進行式》特映會

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

社會熱門新聞

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

桃園超商店員遭刺身亡！7-ELEVEN回應

即／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

店員代班慘死　死者爸：兒子很乖

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

殺手正面曝光！10秒連開4槍擊斃新店爸…他雙手插口袋

後頸中2槍殞命！新店男6年前黑歷史曝光

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

更多熱門

相關新聞

沒方向盤！外媒曝Apple Car上市日

沒方向盤！外媒曝Apple Car上市日

從未在汽車產業著墨的蘋果，在2020年傳出將推出自家打造的電動車，據悉其開發的電動車有兩種型態，第一種就是配置方向盤，並具有一定程度的自駕能力，另種則是沒有方向盤，實現完全自動駕駛，而蘋果正全力朝完全自動駕駛的方向前進，預計在2025年推出。

老公背後長一顆痘　人妻見「擠破」怒：準備離婚

老公背後長一顆痘　人妻見「擠破」怒：準備離婚

瑜伽女神雪背蛇腰形象照釋出！

瑜伽女神雪背蛇腰形象照釋出！

屏東挖眼案女店員休養　家人：每晚做惡夢

屏東挖眼案女店員休養　家人：每晚做惡夢

一包5毛「國民美食」小兵立大功　衛龍上市拿下「辣條第一股」

一包5毛「國民美食」小兵立大功　衛龍上市拿下「辣條第一股」

關鍵字：

周刊王個資法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面