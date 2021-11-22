未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

▲基隆地院近日針對一起「公審愛情騙子」案，認定被告李男違反《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（圖／示意圖，與當事人無關。CTWANT提供）

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李姓男子原本要與林姓女子結婚，婚前卻發現她與阿郎（化名）有一夜情，憤而解除婚約，並要求阿郎賠償他準備婚禮費用50萬元。阿郎不願支付，李男遂將他個人資料PO網公審，阿郎憤而對李男提告。基隆地院認定李男觸犯《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，2019年11月7日晚間，阿郎接到李男電話，要求支付他50萬元，否則要PO網公審，讓他身敗名裂，李男還打電話到阿郎上班的物流公司，揚言不離職、就要PO網公審，阿郎未回應，李男就將他照片等個資PO在網路上，指稱他是愛情騙子。

李男承認曾撥電話給阿郎，但當初只要求對方道歉，並沒有真的要他賠償50萬元，若有早就把銀行帳號給對方了，還強調所謂公審是中性討論，不一定會直接讓人聯想到個人，且對方的經理也轉述其說法說「隨便我」，顯示他沒感到害怕。此外，現今交友軟體氾濫，不乏愛情騙子，公開對方資料，是要敦促大眾注意，增進公共利益。

法官則認為，阿郎接獲李男電話後，已心生畏懼，引發恐慌，而男女感情生變原因多端，未必都是他人介入所致，只要你情我願，旁人無法置喙，至於是否符合「愛情騙子」定義，不能僅憑單方指摘即可論斷；李男非法公布阿郎照片等個資，已明顯違法。考量李男無前科紀錄等因素後，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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