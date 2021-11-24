台灣人超盤！iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

▲官網與實體通路價差5倍多。（圖／PTT）



記者崔子柔／綜合報導

美國電商iHerb昨（23）日宣布，因台灣海關嚴格審查，暫停對台服務，引起不少愛用的民眾哀號，還有PTT鄉民分享，同款保健品在台實體通路的價格，竟和官網價格差了5倍多。

有鄉民昨日在PTT發文指出，他在iHerb網站上購買一罐左旋膠囊只要180.93元，但在實體通路則賣950元，特價時也要780元。另款卵磷脂凝膠在網站上賣162.98元，實體通路則要900元，兩款產品價格都超過5倍。

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▲多樣商品存在超離譜價差。（圖／PTT）



相關話題引起鄉民熱議，也有不少人留言哀嚎，「就算買超過2000，關稅抽30%也還是便宜阿」、「台灣人活該當盤子？」、「再怎麼課稅也不可能變成500%」、「每次買都不到兩千，有5、6罐可以吃超過一年還有贈品，現在沒得買了TT」、「這價差真的誇張」、「台灣保健食品就跟建商一樣賺暴利」。

iHerb宣布暫停對台發貨後，關務署解釋，進口保健食品因涉及食品或藥品輸入管制規定，依規定應以一般進口報單辦理通關，這項規定從未變更，也與海關加強查緝非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關，請業者依規定合法申報，以加速貨物通關。

關務署補充說明，臺北關於10月上旬查獲應以X4（一般進口報單）辦理通關，但報關業者卻以簡易申報單辦理iHerb網購進口健康食品及藥品計6批，1萬餘件的通關，致大部分貨物因無法補具委任書、商業發票及其他進口必須具備的相關文件（例如主管機關核發之輸入許可證等），經快遞業者申請退運，其中5批已退運出口，剩餘1批2千餘件待退運，僅少數已補正者業以一般報單通關放行。