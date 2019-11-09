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原來網美都這樣補貨！神級購物平台iHerb.com口碑爆棚妳還不知道？國際品牌一鍵送到家

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▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲美麗的背後並不輕鬆，美妝定期補貨是必要的！（圖／翻攝自PIXABAY）

消費中心／綜合報導

想要買到國際品牌的美妝品、找到值得信賴的代購賣家，你還有更聰明的選擇，有個神級網購平台早在民間流傳一段時日，造福不少女性同胞，妳以為IG網美們時刻完美的妝容、不知道斷貨為何物永遠滿滿的化妝包、絲毫不費力的補貨技能跟滿手的歐美品牌美妝是怎麼來的？只要點進iHerb一站式選購平台，不管是國際美妝、保養品，還是葉黃素、膠原蛋白等營養補充品跟保健食品⋯⋯都能一鍵輕鬆補貨，用10秒鐘時間刷卡結帳、購物車裡的東西直接送到家門口。

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲一張臉需要這麼多化妝品，要買齊不是一件容易的事。（圖／翻攝自PIXABAY）

網購或代購最擔心的就是買到來源不明的商品，許多品牌台灣買不到，商品到貨後也不知道如何驗證，不靠譜的代購或網購平台還有可能在寄送過程中頻頻出包，每次開箱都提心吊膽，深怕商品碰壞求償無門，iHerb上國際大小品牌和使用者評價一覽無遺，定期補貨的特性讓水水們再也不用害怕斷貨的噩夢降臨，商品出貨由美國倉庫直送、運送品質有保障。

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲iHerb官網頁面簡單明瞭，還可參考台灣及全球的暢銷商品。（圖／翻攝自iHerb官網）

網購平台讓購物便利性大增，但市面上網購平台那麼多，消費者會把錢花在哪裡，取決於網站操作的難易度，以及圖片展示是否清楚，購買流程太過繁瑣也會讓人頭大，花了大把時間力氣好不容易挑完喜歡的商品，結帳時又要輸入一大串資料、等待網頁跳轉⋯⋯耐性都被磨光。iHerb的繁體中文介面一目瞭然，網站首頁直接秀出各類型的當日優惠商品，每小時更新閃購品，搶購狀況也清楚標示，熱門商品與暢銷商品還可選擇台灣或全球，看看國際上最火紅的商品是什麼。

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲商品頁不僅說明詳細，用戶評論也直接show出來。（圖／翻攝自iHerb官網）

點進商品頁面後可見詳細的商品說明，包含有效期限、運送重量以及商品尺寸，避免快手下單、到貨才發現尺寸差很大；最實用的莫過於用戶評論，現在買東西都要先看評論，用過的人說好用才是真的好用，還有其他消費者上傳的圖片，下單前可以多方比較，資訊量超充足！結帳頁面中也會將預計交貨日期跟運費清楚註明，網友紛紛表示：「iHerb愛用用戶之一～覺得是外國網站直寄台灣用得最舒服的一個...有效率、簡潔、不難操作，運費便宜」、「iHerb可以試著買買保養品、健康食品跟環境友善生活用品喔」、「我有用iHerb買過elf跟real techniques的刷具，很不錯哦～推薦你去美妝頁面看看」，有了這麼便利的補貨模式誰還要出門？還可以告別代購的日子，把省下來的代購費拿去iHerb多買一支口紅！

▲▼iHerb。（圖／翻攝自PIXABAY、iHerb官網）

▲▼iHerb。（圖／翻攝自iHerb官網）

▲風靡國際的天然保養品及保健食品、iHerb自有品牌都超殺荷包！（圖／翻攝自iHerb官網）

近年來國際上吹起天然保養風，成分天然的保養品、環境友善的生活用品等，都受到消費者高度青睞，網路口碑爆棚的「印度神尼」AZTEC SECRE跟凱特王妃也大推的純玫瑰果油等國際熱銷商品，iHerb上都能找到，知名品牌Doctor’s Best葉黃素、California Gold Nutrition魚油以及iHerb自有品牌的美容保養品試用套組，都獲得平均4.4顆星以上的評價，除了美妝用品跟保健食品，健身狂人所需的運動補給，天然的嬰兒、寵物用品，也都可以在iHerb上一鍵購入，玲瑯滿目的商品超生火，真是太殺荷包、越逛越母湯！快揪姊妹們一起跟上時代，妳的美可以更輕鬆自然。

讓妳美得更輕鬆►http://bit.ly/2CbnawN

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