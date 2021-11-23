　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「遠東事件」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

▲▼ 遠東被罰款 。（圖／翻攝新華社、微博台灣傻事、遠東集團官網）

▲ 遠東集團在陸經營企業違法違規遭罰款 。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

遠東集團在陸經營的企業違規違法，遭罰人民幣3650萬（約台幣1.5億）。外界也推估和陸官方「制裁名單」涉及的政治獻金金主有關聯。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的台灣問題研究學者唐永紅則表示，現今台灣民眾在兩岸關係最終走向上的偏好與民進黨在兩岸關係上的敵對政策取向，讓大陸方面在對台策略方面不得不做適度調整；現在的兩岸關係走向，已經很明確地要求「選邊站隊」；已不容台商在分裂與反分裂等大是大非原則問題上騎牆。

遠東集團在陸涉事企業存在違法違規事實，事件曝光後，過去捐贈藍綠的政治獻金也曝光，外界自然將「整改」風波，視為陸官方的警告和政治糾錯。對此，接受訪問的廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授表示，國台辦發言人昨天的說法，既沒承認也沒否認；遠東集團被查出違規違法，「依法」處置也合理正常；也顯示大陸方面留有緩和餘地，讓企業主心知肚明，迷途知返。

唐永紅進一步舉例，相較當年前台灣奇美電子被大陸官方「直接點名」，當時也只是以稅收和經營不規範等原因罰款改善了事。到目前為止，大陸方面對於不良台商主要還是「警告」。

▲▼廈門大學台研院副主任 唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門大學台研院副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

唐永紅也指出，「在大是大非的原則問題面前，商人為做生意賺錢，也別指望政治歸政治、經濟歸經濟，不論在哪個國家和地區，都不得違法行事。」大陸官方依法行政，懲戒支持台獨分裂、「吃飯砸鍋」的台商，合理合法也合情。

面對台海關係六年來斷崖式的下墜，長期研究兩岸的唐永紅也感嘆的說，「兩岸本可以在各自的現行法規規範下，在「九二共識」基礎上和平發展、相向而行、不斷創造條件最終以和平方式解決問題的。但現在，在兩岸關係走向上，台灣民眾多政經取向分離（願意交流賺錢但支持台獨分裂），民進黨更背道而弛，勾連外部勢力謀求台獨分裂並阻礙民族復興。站在大陸的立場上，已經不得不處理；再不處理的話，將來問題會更嚴重，不僅過程中付出的代價將越來越大，而且最終將不得不啓動非和平方式解決問題。」

從遠東事件來分析未來台商立場動向？唐永紅認為，現在的兩岸關係對抗發展，已經很明確地要求「選邊站隊」了。他認為最早是民進黨製造對立，要求台灣社會選邊站隊，逼得大陸現在不得不去做適度的策略調整加以應對。大陸已經表示要懲戒頑固台獨分子及其金主，但會繼續歡迎支持台胞台企在大陸守法發展。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／搭北市公車坐過站　32歲男竟暴打司機
快訊／謝和弦偷吃莉婭遭Keanna求償　最終判決出爐
好市多「女性限定神物」優惠超殺！男友也幫搶　千人認證：很好用
支持隊伍被逆轉！　球迷拿刀狂丟敵對球員受傷
生命遭威脅「iPhone救命6招」！　無聲報警定位、一鍵錄音
這國家確診急遽下降！　專家找到原因了
校花女兒寒假不回台灣了！　余皓然失落曝2原因：這2年太亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

男生日洗蝦吃海鮮大餐　2天後「左手臂發黑壞死」被迫截肢保命

脊柱側彎近180°！20歲女大生頂「駝峰」11年　長高12cm現況曝

大陸「遠東控股」掃到颱風尾！PO澄清文：與台灣遠東集團無關

大陸公布藝人管理新規！加強規範網上訊息　炒誹聞、上熱搜都列管

香港立法會選舉12月登場　將設「邊境口岸投票站」閉環式運作

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

男生日洗蝦吃海鮮大餐　2天後「左手臂發黑壞死」被迫截肢保命

脊柱側彎近180°！20歲女大生頂「駝峰」11年　長高12cm現況曝

大陸「遠東控股」掃到颱風尾！PO澄清文：與台灣遠東集團無關

大陸公布藝人管理新規！加強規範網上訊息　炒誹聞、上熱搜都列管

香港立法會選舉12月登場　將設「邊境口岸投票站」閉環式運作

狂敲車窗還嫌開太慢！新北男打爆運將頭　下秒亮刀劫車自己開

奧客坐過站暴打司機！反遭壓制在地喊告...乘客痛譙：你往死裡踹ㄟ

晚2年買每坪至少貴3萬　農16名宅區10年內中古屋「全奔4」

日研究：Delta病毒變異到「自我毀滅」　關鍵酵素害它自爆

太陽挺過馬刺「逆襲」取13連勝　強碰籃網、勇士挑戰隊史最長連勝

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

終止連3升！新台幣收盤貶值 2.6分　收在27.809元

Skoda Karoq改款最新預告曝光　新車色、新鋁圈質感更佳！

進入職場應該擺脫的2種學生思維：愛提問、降身價都不是好習慣

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

大陸熱門新聞

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

鄰居遛狗不牽繩！短髮妹跳樓慘死

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

「台獨懲戒名單」波及遠東？ 國台辦回應

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

4地質員離奇遇難　哀牢山最高峰3166公尺...走0.5公里要2小時

「人人影視」創始人獲刑！　官微表態：不可能重啟了

北影正妹增重10公斤參軍 加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

脊柱側彎近180°！女大生頂「駝峰」11年

哀牢山失聯8天4地質隊員遇難！全為退役軍人裝備全

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

450ml果汁要價4400元！他驚呼：貧窮限制我的想像

更多熱門

相關新聞

遠東遭大陸查處　難道是殺雞儆猴

遠東遭大陸查處　難道是殺雞儆猴

《新華社》報導指出，台灣遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市的公司近期遭有關執法部門檢查，結果發現在當地投資的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，依據大陸國家法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施。此消息一出，立即喧騰報章媒體。

大陸「遠東控股」澄清：與台灣遠東集團無關

大陸「遠東控股」澄清：與台灣遠東集團無關

「台獨懲戒名單」波及遠東？ 國台辦回應

「台獨懲戒名單」波及遠東？ 國台辦回應

遠東集團中國事業遭裁罰　亞泥：相關罰款依規定繳納、不影響公司營運

遠東集團中國事業遭裁罰　亞泥：相關罰款依規定繳納、不影響公司營運

遠東在陸遭罰「釋出重要訊號」

遠東在陸遭罰「釋出重要訊號」

關鍵字：

遠東台商台獨名單制裁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面