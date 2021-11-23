「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

▲ 遠東集團在陸經營企業違法違規遭罰款 。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

遠東集團在陸經營的企業違規違法，遭罰人民幣3650萬（約台幣1.5億）。外界也推估和陸官方「制裁名單」涉及的政治獻金金主有關聯。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的台灣問題研究學者唐永紅則表示，現今台灣民眾在兩岸關係最終走向上的偏好與民進黨在兩岸關係上的敵對政策取向，讓大陸方面在對台策略方面不得不做適度調整；現在的兩岸關係走向，已經很明確地要求「選邊站隊」；已不容台商在分裂與反分裂等大是大非原則問題上騎牆。

遠東集團在陸涉事企業存在違法違規事實，事件曝光後，過去捐贈藍綠的政治獻金也曝光，外界自然將「整改」風波，視為陸官方的警告和政治糾錯。對此，接受訪問的廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授表示，國台辦發言人昨天的說法，既沒承認也沒否認；遠東集團被查出違規違法，「依法」處置也合理正常；也顯示大陸方面留有緩和餘地，讓企業主心知肚明，迷途知返。

唐永紅進一步舉例，相較當年前台灣奇美電子被大陸官方「直接點名」，當時也只是以稅收和經營不規範等原因罰款改善了事。到目前為止，大陸方面對於不良台商主要還是「警告」。

▲廈門大學台研院副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

唐永紅也指出，「在大是大非的原則問題面前，商人為做生意賺錢，也別指望政治歸政治、經濟歸經濟，不論在哪個國家和地區，都不得違法行事。」大陸官方依法行政，懲戒支持台獨分裂、「吃飯砸鍋」的台商，合理合法也合情。

面對台海關係六年來斷崖式的下墜，長期研究兩岸的唐永紅也感嘆的說，「兩岸本可以在各自的現行法規規範下，在「九二共識」基礎上和平發展、相向而行、不斷創造條件最終以和平方式解決問題的。但現在，在兩岸關係走向上，台灣民眾多政經取向分離（願意交流賺錢但支持台獨分裂），民進黨更背道而弛，勾連外部勢力謀求台獨分裂並阻礙民族復興。站在大陸的立場上，已經不得不處理；再不處理的話，將來問題會更嚴重，不僅過程中付出的代價將越來越大，而且最終將不得不啓動非和平方式解決問題。」

從遠東事件來分析未來台商立場動向？唐永紅認為，現在的兩岸關係對抗發展，已經很明確地要求「選邊站隊」了。他認為最早是民進黨製造對立，要求台灣社會選邊站隊，逼得大陸現在不得不去做適度的策略調整加以應對。大陸已經表示要懲戒頑固台獨分子及其金主，但會繼續歡迎支持台胞台企在大陸守法發展。