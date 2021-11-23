起底新店帽T槍手！綽號「勇仔」高雄有名小混混　超多前科曝光

▲新店槍擊案，槍手為高雄小有名氣的小混混。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

犯下新店槍殺案的黃姓槍手(30歲)得手後火速飛往廈門潛逃，其犯案之後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查。據悉，黃嫌綽號「勇仔」，是地方上小有名氣的混混，有多項前科、同時也是地方治安的重點人口。

這起震驚社會的案件發生在22日上午，黃嫌於當日上午6時就開車到何男住處附近，在該處埋伏約2小時，直到何男上午送孩子上學後回家時，朝著對方連開4槍，導致對方當場斃命，而黃嫌犯案後態度從容，依靠換車、變裝製造斷點，企圖躲避警方追緝。不過，根據稍早最新消息指出，黃嫌已經入境到廈門的飯店進行隔離，警方將透過刑事局兩岸科聯繫中國大陸進行逮捕、遣返。

據悉，槍手綽號「勇仔」，父母住在高雄鳳山區，而他則是在地方上小有名氣的混混，是地方治安重點人口，不過他居無定所，曾住在前金區，也住過鳳山區。此外，黃嫌在他17歲時（2004年），就因吸食、販賣毒品K他命遭到逮捕、勒戒，23歲犯下竊盜案，24歲經營賭場遭查獲，25歲更在毒品交易時，竊走對方59萬元逃逸，更因持有槍械涉槍砲、詐欺、過失傷害前科。

由於黃嫌未結婚又居無定所，警方不排除他為不特定人士吸收後，收錢連夜開權利車北上殺人，再縝密設斷點逃亡中國大陸，目前警方也對犯案制式槍枝做彈道比對，是否有涉及其他案件，更要追查買兇殺人背後藏鏡人。