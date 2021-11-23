退役少校偽造證件闖左營軍區　背後動機居然是想要做這件事

▲張姓退役少校（中）涉嫌闖左營軍區遭逮捕。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營海軍軍區12日晚間傳出遭一名已退役的陳姓少校軍官，持造假證件混入左營軍區的事件，陳姓男子被檢方聲押獲准，他在應訊時否認侵入軍區竊取機密，表示自己因為欠下債務，想要在營區尋短，但最後因沒有勇氣而作罷。

陳姓退役少校是以假證件騙過左營軍區崗哨後，翻牆進入海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室，停留約一個小時，軍方衛哨發現有異確認時，陳姓退役少校趁隙逃逸，軍、警專案小組16日深夜在高市區逮捕陳男，17日偵訊後送橋頭地檢署複訊，檢察官向法院聲押獲准。

▲左營海軍營區傳出遭潛入。（圖／翻攝自GoogleMap）

據了解，陳嫌在退伍前，就因債務問題被軍方列為汰除名單，他主動申請退伍後，並沒有返回老家台中，反而留在高雄租屋居住，而且還向以前的同袍刺探相關軍中情形，辦案人員懷疑他想探軍事機密販售。

對於被控竊取軍事機密，陳男堅決否認，他說因欠債太多，無力償還，所以決定返回營區辦公室輕生，待了將近1個小時，因為沒有勇氣輕生，所以才離開。

對於陳男說詞，辦案人員持保留態度，認為陳要尋短，可在其他處所，為何需要回到軍中營區？所以已將陳嫌的手機、電腦等證物，送到有關單位鑑定，進一步追查有無軍事機密，若涉及國家安全，由於一審院檢均無管轄權，也將報請高雄高分檢指揮偵辦。