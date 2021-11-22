超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」　勞動部：大夜改2人上班

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園龜山21日發生一起店員勸導戴口罩，慘遭顧客持刀殺害的案件。對此，4大超商都在22日針對勸導客人戴口罩的情況做出改善，而勞動部則建議，超商在夜間時段改成2名店員上班比較安全。

回顧案情，29歲蔡姓店員21日凌晨4時勸導41歲的蔣姓紙雕家，因對方未佩戴口罩而拒絕結帳，沒想到蔣男回家戴上口罩，順利買到商品後，於同日凌晨5時持刀刺殺蔡男。此外，蔣男事後聲稱有精神疾病，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，但被證實不是列管病人，僅有就診紀錄。

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▲萊爾富。（圖／業者提供）



針對勸導制度是否需要改善，萊爾富第一間發出聲明宣布，即日起不再強制宣導跟提醒顧客需佩戴口罩入店。7-11則表示，會依規範作業，避免與消費者發生糾紛。

全家則表示，從未強制要求店員提醒顧客佩戴口罩，未來會依照「不勉強規勸戴口罩」的原則；OK則表示，未來會進行柔性、禮貌勸導政策，並設置警民連線來保護店員，上述4大超商都強調店員要先以保護自身安全為優先。

由於此次事件中勸戴口罩起口角、持刀傷店員為兩件事，有專家建議要擬定職場防暴計畫，並加強員工訓練。對此，勞動部表示，建議超商在深夜時段從1人增至2人，但以全台破萬間超商來看，此建議恐怕難以執行。

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