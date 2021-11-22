　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」　勞動部：大夜改2人上班

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園龜山21日發生一起店員勸導戴口罩，慘遭顧客持刀殺害的案件。對此，4大超商都在22日針對勸導客人戴口罩的情況做出改善，而勞動部則建議，超商在夜間時段改成2名店員上班比較安全。

回顧案情，29歲蔡姓店員21日凌晨4時勸導41歲的蔣姓紙雕家，因對方未佩戴口罩而拒絕結帳，沒想到蔣男回家戴上口罩，順利買到商品後，於同日凌晨5時持刀刺殺蔡男。此外，蔣男事後聲稱有精神疾病，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，但被證實不是列管病人，僅有就診紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼萊爾富跨年備戰。（圖／業者提供）

▲萊爾富。（圖／業者提供）

針對勸導制度是否需要改善，萊爾富第一間發出聲明宣布，即日起不再強制宣導跟提醒顧客需佩戴口罩入店。7-11則表示，會依規範作業，避免與消費者發生糾紛。

全家則表示，從未強制要求店員提醒顧客佩戴口罩，未來會依照「不勉強規勸戴口罩」的原則；OK則表示，未來會進行柔性、禮貌勸導政策，並設置警民連線來保護店員，上述4大超商都強調店員要先以保護自身安全為優先。

由於此次事件中勸戴口罩起口角、持刀傷店員為兩件事，有專家建議要擬定職場防暴計畫，並加強員工訓練。對此，勞動部表示，建議超商在深夜時段從1人增至2人，但以全台破萬間超商來看，此建議恐怕難以執行。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
快訊／機車猛撞捲入車底「血跡滿地」　女騎士送醫搶救仍不治
最冷時刻要來了！今晚開始跳水式降溫「極凍12度」
世界第一AV女神曝光新男友是他！　甜蜜過頭囧錯過航班
超商大夜班改2人上班？勞動部說話了
百萬網美「包養費500萬」　曬F級車頭燈：我就勞碌命
蔡尚樺錄影　背後書櫃驚現「詭異怪手」超真實
減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點冰炫風驚見「餐具費」！麥當勞證實了：北市這5間店會加收

2個月後開打「第3劑」！9類人優先　國外「接種方程式」曝光

最冷時刻要來了！今晚跳水式降溫　彭啟明：這波最低溫12度

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」　勞動部：大夜改2人上班

女學生幻想師生戀！尾隨寄信「我們可以很勇敢」…律師淚讚跟騷法

嗆「不然要怎樣」陳時中認失言　曝第三劑混打、高端混打現況

國王派大賽結果出爐！文華東方麵包主廚奪冠　李聖傑拿下創意獎

「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方

台帛航班掛零外交面子盡失　華航晚間宣布：12月有6來回航班

MoMo壽喜燒喊漲！一餐至少貴40元「假日＋50」　網哀號：CP值沒了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

點冰炫風驚見「餐具費」！麥當勞證實了：北市這5間店會加收

2個月後開打「第3劑」！9類人優先　國外「接種方程式」曝光

最冷時刻要來了！今晚跳水式降溫　彭啟明：這波最低溫12度

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」　勞動部：大夜改2人上班

女學生幻想師生戀！尾隨寄信「我們可以很勇敢」…律師淚讚跟騷法

嗆「不然要怎樣」陳時中認失言　曝第三劑混打、高端混打現況

國王派大賽結果出爐！文華東方麵包主廚奪冠　李聖傑拿下創意獎

「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方

台帛航班掛零外交面子盡失　華航晚間宣布：12月有6來回航班

MoMo壽喜燒喊漲！一餐至少貴40元「假日＋50」　網哀號：CP值沒了

推出首款當地專屬房車！Skoda Slavia親民搶攻印度市場

世桌賽林昀儒／鄭怡靜拚歷史首金　男雙莊智淵可能對上自家人

點冰炫風驚見「餐具費」！麥當勞證實了：北市這5間店會加收

拒絕老化！讓細紋消失的「4大技法」，讓你比同齡更年輕

奎丁走鐘獎重摔「穿禮服練跌倒」影片曝！　前1天場勘：我將一跌成名

他買新車竟收「盜版貨交車禮」？網揭殘酷真相：都是業務自掏腰包

光洋科公司派盼政府出手杜絕股市禿鷹　台鋼聲明用心經營絕非禿鷹

MCX全員離隊？後勤發文「又解散囉ㄎㄎ」　網友嚇傻：PCS賽區怎辦

2個月後開打「第3劑」！9類人優先　國外「接種方程式」曝光

UBA／賽前還在考試！半夜又要趕報告　台大李方暐表現亮眼

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

台中供五停二後最大停水區域看這裡

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

更多

最夯影音

更多
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面