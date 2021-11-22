鄧母希望連千毅好好教育兒子！經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

▲經紀人布丁（左）表示，鄧佳華其實很認真。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／新北報導

鄧佳華日前不顧2000萬違約金，堅持向老闆連千毅請辭，他還透露已經找到另一份工作，今（22日）將前往新公司報到，讓連千毅相當憤怒。對此，鄧佳華的經紀人布丁、日文老師今在公司委託下，提告鄧佳華違反經紀合約。不過，談及鄧佳華，布丁也無奈表示，其實鄧佳華也是個用功的孩子。

經紀人布丁表示，「我們是公司經理，鄧佳華沒有符合公司的工作安排，算是違反經紀合約，公司安排來我們過來做申告動作，告他違反經紀合約，我們依照經紀合約的內容、程序來做申告。」

►快訊／連千毅正式提告鄧佳華！美女經紀人按鈴申告：求償2千萬

▲鄧佳華、連千毅撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、蘭庭精品）

談及鄧佳華，布丁也無奈表示，「其實鄧佳華滿認真的，要直播前也會做功課，算是一個用功的孩子。他本性不壞，只是有時腦筋打結，轉不過來。他也蠻孝順的，也會給媽媽錢，媽媽當時知道他簽給連千毅，希望他能好好教育兒子。」

布丁提到，「鄧佳華私底下對我們其實很客氣，但對於工作方面，他讓我們很無奈，公司安排他不願意遵守，我們就很無奈啊！他其實對我們也沒不好，但我們在公司立場，必須安排他工作，他不配合我們也不知道怎麼做，今天提出民事告訴。」