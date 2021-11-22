快訊／連千毅正式提告鄧佳華！美女經紀人按鈴申告：求償2千萬

記者黃彥傑、林昱萱／新北報導

鄧佳華日前不顧2000萬違約金，堅持向老闆連千毅請辭，他還透露已經找到另一份工作，今（22日）將前往新公司報到，讓連千毅相當憤怒。對此，鄧佳華的經紀人、日文老師今在公司委託下，前往新北地檢署提告。不過，由於提告的部分為民事案件，稍早地檢署人員請經紀人轉往法院提告。

經紀人表示，「我們是公司經理，鄧佳華沒有符合公司的工作安排，算是違反經紀合約，公司安排來我們過來做申告動作，告他違反經紀合約，我們依照經紀合約的內容、程序來做申告。」

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▲連千毅透過經紀人布丁22日赴新北地檢署，正式對鄧佳華提出違反合約告訴。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

經紀人表示，「我們經紀合約內容是，你不能有公司安排以外工作，他沒有跟公司確認，公司有幫他安排上直播的工作，他就是自行決定不直播，外場演出的部分當天才說今天不來了，算是直接性的跑掉。」

▲鄧佳華的行徑讓連千毅非常憤怒。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、蘭庭精品）

被問及鄧佳華自曝桃園大廠的新工作，經紀人則無奈表示，「我們也不知道這狀況，我們也是聽記者說才知道。」經紀人提到，「他私底下對我們其實很客氣，但對於工作方面，他讓我們很無奈，公司安排他不願意遵守，我們就很無奈啊！他其實對我們也沒不好，但我們在公司立場，必須安排他工作，他不配合我們也不知道怎麼做，今天提出民事告訴。」至於求償金額，經紀人則表示，「經紀約是2000萬元，但我們還是走程序。」