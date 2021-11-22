高雄3死詭異命案　夫妻、丈母娘同赴黃泉背後原因曝

▲高雄同盟路傳出三死命案。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區同盟路昨（21日）天發生一起悲劇，2女1男陳屍在一棟民宅的一樓，除了一對陳姓夫妻之外，連丈母娘也一同尋短，諸多疑團讓人覺得詭異，外界無法理解夫妻尋短為何要帶著丈母娘？據了解，丈母娘近兩、三年來都與夫妻同住，3人宛如「生命共同體」，可能因此選擇同赴黃泉。

警方調查，死者陳姓男子在同盟路透天厝經營機車材料行，此處原本是陳父經營，幾年前交給陳男接手，陳父則和妻子到屏東鄉下過著半退休的生活，陳家人昨天接到噩耗趕到高雄，對於陳男的作法感到無法理解。

▲高雄同盟路傳出三死命案。（圖／記者吳世龍攝）

外傳陳男可能是經濟壓力沈重才選擇尋短，警方初步釐清後，發現陳姓夫妻目前在九如路的住處是以陳妻的名字購入，貸款金額還有待清查，而陳男的生意因為受到疫情的影響，大概在一個多月前就已經收起來，陳男尋短的房子是陳父所有，佔地26坪，是3樓透天厝頂樓加蓋，開價3200萬元託售。

對於這個價錢，附近居民表示「稍微高了！」因為該處雖然面對愛河之星和同盟路交通要道，但停車不甚方便，也是老房子了，所以才一直沒賣成。

至於陳姓夫妻親送遺書給友人，警方也查出這名友人和陳男是青梅竹馬一起長大的好友，她也是收到陳男的遺書後，第一時間報警協尋的關鍵人物。

另一件讓人不解的事，就是為何丈母娘也會一起尋短？據了解，丈母娘的老公在兩年前過世後，丈母娘就和陳姓夫妻住在一起，生活、經濟上相互依存，宛如生命共同體，可能丈母娘在得知陳姓夫妻有意尋短後，覺得也沒有活下去的意義，才選擇一起走，但這部分檢警還在釐清當中。

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