台商爽包二奶！正宮殺上門捉姦　他竟扯喊：男人三妻四妾很正常

▲阿傑被小君抓包後還稱，男人三妻四妾很正常。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「小君」（化名）與男子「阿傑」（化名）結婚多年，但她卻發現對方常常以要去打高爾夫為藉口，跑到大陸半個多月，讓她因此起疑心。更誇張的是，整起事情東窗事發之後，阿傑還對小君說「男人三妻四妾很正常」等語，讓小君氣得提告求償。對此，桃園地院審理後，判阿傑應賠償小君15萬元。

小君主張，自己與阿傑結婚多年，且育有兩名子女，但對方卻在幾年前開始變得暴躁易怒，不時對自己吼叫，個性也變得詭譎、過度注重衣著外表，也不願意讓自己一起繼續經營公司，一方面說要退休，但另一方面又說要跟朋友到大陸打高爾夫，同時還需要住宿，常常就拖了將近半個月才回家，而且過程中也不願意跟自己視訊通話。

阿傑的種種行徑讓小君起疑，遂委託徵信社調查對方行蹤，而經徵信社調查後發現，阿傑每次到大陸後，都會與一名女子在同一棟別墅中同進同出，甚至過夜。小君得知後，氣得委託律師前往該處，而當時阿傑發現門外是小君後，當著所有人的面將門關上，直到對方叫來公安，他才心不甘情不願地開門。誇張的是，阿傑開門後還說，「男人三妻四妾本來就很正常，沒必要大驚小怪」、「我跟你說我來這住，也不過就這半年，是非分明，就算我跟她在一起，我對你的愛都沒減。」

當小君說要到樓上當面和那名女子說清楚時，阿傑竟還回應說，「沒必要，她不是壞女人」，種種誇張的行徑與言論，都讓小君相當失望，而兩人原先說好隔天下午一同返台，但阿傑卻又偷偷提早回台，甚至還將家裡的車都開走，讓小君氣炸，將家裡的門鎖換掉，怎料對方竟因此提告，要求她履行同居義務。

阿傑的行徑讓小君再也無法容忍，因此也提告求償100萬元，而阿傑則辯稱，自己跟該名女子並沒有逾越分際之往來，兩人之間只是普通的球友，並沒有交往，而自己會去大陸只是去找另外一名摯友。不過，法官勘驗當時現場的錄音檔、在場人員證詞，不採信阿傑的說詞，認為他確實已經侵害小君配偶權，判其須賠償小君15萬元，可上訴。