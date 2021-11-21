▲2021萬金石馬拉松21日開跑，金山警分局為路跑選手加油。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

「2021新北市萬金石馬拉松」在今（21日）上午6時，從新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，吸引全台長跑健將，睽違1年8個月首場國際大型馬拉松比賽，新北市金山警分局對於會場安全維護與交管，採取最高規格，市長侯友宜鳴槍正式起跑。



金山警分局除負責沿線維安及交通疏導外，賽事沿線野柳派出所結合警察娃娃、野柳地質公園女王頭娃娃及薆悅渡假酒店的海洋女王為挑戰馬選手加油；大鵬派出所與中角派出所則結合在地名勝景點金山財神廟，在賽道前由警察娃娃穿著財神爺裝束幫全馬參賽者打氣。

▲野柳派出所結合「警察娃娃」、野柳地質公園「女王頭娃娃」及薆悅酒店「海洋女王」為選手加油。

金山警分局長林詮峰指出，本次賽事警力於凌晨4時即完成布崗，維安勤務全程預計將超過10小時，對同仁是體力上的一大考驗，分局已備妥警察補給站與隨身補給品，於賽前及賽中發給同仁補給品。

分局長林詮峰特別訂製天燈造型「小鹽燈」，結合野柳景點女王頭造型的提袋，並印上新北警局長阿仁哥「人民最大基層優先」的治安理念，於賽後頒發給勤務中有特殊優良表現的同仁，以慰勉其辛勞。

▲金山警分局長林詮峰（左圖／右）特別訂製天燈造型「小鹽燈」，頒發給勤務中表現優良的同仁。

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