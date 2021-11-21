搭同舟！鍾小平下週三申請回國民黨　伴手禮是「罷佐連署補件」

▲鍾小平。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／綜合報導

國民黨推出同舟計畫，放寬黨紀處分，退黨滿2年的台北市議員鍾小平獲提前解套，引發國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不滿。鍾小平表示，23日先到中選會遞交罷免立委林昶佐連署書，確保二階連署過關後，24日委託助理遞回黨申請書。

國民黨中常會17日通過同舟計畫，將退黨者處分年限減半，號召失聯的黨員回娘家，被開除黨籍的無黨籍立委傅崐萁、自行宣布退黨的無黨籍議員鍾小平，將可循同舟計畫重返國民黨，引發黨內部份人士反彈。

鍾小平明確表達有回黨意願。對於黃呂錦茹與市黨部反彈，鍾小平表示，之前確實雙方關係緊張，但現在的國民黨應團結、海納百川，與黃呂錦茹之間會為了黨的團結，他以心胸開闊的方式處理。

鍾小平也提到，罷免林昶佐的連署還差2358份，既然24日要回娘家，預計23日先到中選會送件約7000份，確保二階連署過關後，24日就會委託助理遞交回國民黨的申請書，不會對黃呂錦茹耀武揚威，「我低調一點」。

▲鍾小平（左）與罷免林昶佐領銜人鄭大平（右）日前送連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝）



鍾小平日前與領銜人鄭大平共同發起罷免林昶佐，兩人10月送交連署書3.1萬份到北市選委會，經40天的查對後，北市選委會初步審查結果指出，合格份數不足門檻2萬4475份，12日已將初審結果提報中選會，後續中選會通知罷免案領銜人後，將有10天的補件期。

朱立倫13日到馬祖街講宣傳1218公投，對於罷免林昶佐二階段初審門檻未過，罷免氣勢是否沒延續下去，朱立倫表示，各地或民間推動的罷免案，這並不是政黨推動的，因此予以尊重，但若最後成案的話，「我們再共同彙集力量」。