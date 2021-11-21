開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

▲大陸生育率創新低。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據大陸國家統計局近日公布的《中國統計年鑑2021》，大陸2020年人口出生率為0.852%，首次跌破1%，創下1978年以來新低。同時，大陸人口自然增長率（出生率減死亡率）僅0.145%，也創下1978年以來的新低。

從數據可以發現，2020年相比2019年，大陸人口凈增204萬人，但前一年增量是467萬，2018年則是增加530萬人，呈現「腰斬」的情況。

對此，廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少，發展的趨勢，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

董玉整認為，疫情影響人們的生育活動，已經成為全球的現象，其原因大致在以下幾個方面：一是疫情影響著人們的就業活動，疫情期間，有些人覺得疫情來了，收入下降或者工作沒有保障，收入減少了，但生活支出的東西也許增加了，感到經濟方面有了更多更大的壓力。

其次，疫情帶來的社會活動限制措施，影響了人們之間的直接交往，減少了男女之間的溝通交流，直至戀愛和婚育活動。第三，疫情影響了人們對於生活、對於生育活動的現實態度。壓抑、緊張的心情、對未來恐懼的心情，都成為了影響人們現實生育心理和生育行為的重要因素。

除了疫情因素帶來的出生人口短期大幅下降外，育齡婦女減少、婚育成本上升導致出生意願下降等因素，仍是出生人口下滑的主要因素。

中國人口與發展研究中心研究員張翠玲也說，新冠疫情除影響人類死亡水平、降低人類預期壽命外，還進一步壓低生育水平，改變後疫情時代的人口結構。

張翠玲分析，疫情還導致越來越多的年輕人推遲結婚，進而壓低生育，婚姻登記對數常被作為下一年度出生率和人口自然增長率的重要風向標，自疫情爆發以來，中國2020年婚姻對數比2019年同比下降12.2%，同時，2020年初婚登記人數創近年來新低，初婚人數減少直接導致短期內潛在一孩生育人群規模更加收縮。

中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華表示，現在數據還是「正」的，自然增長率是0.145%，2021自然年度還沒過去，出生人數和死亡人數的絕對數還沒有公布，那就是一個相對數。

陸傑華指出，2019年死亡人口是980多萬，但因為人口老齡化，它這個數每年是上升的，去年出生人口是1200萬，今年要是低於1000萬的話，那就有可能進入負增長，「之前是預估2027～2030年才進入負增長，現在如果今年不增長，明年沒有回升的話，可能就這是兩年的事了。」

另外，對於大陸今年力推的「三胎化」政策功效，陸傑華認為，至少今年沒有作用，5月開放，目前還看不出成效來，「通過放開三胎來解決人口問題比較難，因為三胎在整個出生人口裡佔的比重不是特別大，最重要的是一胎二胎，前面放開二胎政策後預期比之前要低，所以放開三胎。」