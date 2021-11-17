21人未實名制！萬華警臨檢2阿公店抓到5人　棋牌社16男客也慘了

▲萬華分局針對飲酒店、棋牌社進行臨檢，在飲酒店查獲2男3女未落實防疫實名制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩，八大行業也陸續申請復業，萬華分局也在16日執行擴大臨檢勤務，萬華分局動員58名警力，前往開業的飲酒館進行臨檢，當場在2家飲酒店查獲5人未落實實名制，另外在漢口街一家棋牌社也查獲16名年男子未登記防疫實名制。

萬華分局表示，八大行業陸續申請復業，所以為了加強治安維護，16日晚上11時許，也由分局長謝宗宏帶隊前往臨檢，針對轄區復業的娛樂商家以及阿公店進行臨檢。

警方除了清查飲酒店、茶藝館以及舞廳進行臨檢，針對顧客以及工作人員確認是否有落實防疫實名制，最後在2家飲酒店查獲2男、3女未落實防疫實名制，依照規定函報市府權責機關裁處。

▲萬華分局在漢口街棋牌社臨檢，當場查獲16名男性顧客全部沒有實名制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，另外前往漢口街一間棋牌社的16名男性消費者，也被查出均未落實防疫實名制，將依規定一併函報市府權責機關。

萬華分局長謝宗宏表示，萬華區茶藝館、飲酒店等場所林立且十分密集，於今年5月疫情爆發後，經市府公告停業停業，16日起恢復營業。

為轄內治安重點地區，除平時的攻勢勤務外，也藉由此次擴大臨檢勤務加強稽查店家防疫措施，嚴防破口，另展現維護治安的決心，讓社會安定、民眾安心。

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