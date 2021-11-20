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快訊／萬金石明開跑！肯亞選手確診　賽道今晚全面消毒

▲2021萬金石馬拉松回來了 23日開放報名僅1500名額。（圖／新北市體育處提供）

▲2021萬金石馬拉松名開跑，1肯亞籍選手確診。（資料照／新北市體育處提供）

記者徐政璿、蔡文鈴／新北報導

2021新北市萬金石馬拉松訂於11月21日（日）於萬里翡翠灣舉辦，1位肯亞籍選手入境後進行14天隔離檢疫，今（20）日進行第3次採檢，PCR檢測為陽性、Ct值32。對此，主辦單位已通報疫情指揮中心，今晚將再進行賽道全面清消。

中央流行疫情指揮中心核准新北市萬金石馬拉松「國際菁英選手來臺專案」，選手於10月29、30日分批入境，依規定入境後14天隔離檢疫，7天自主健康管理，入境期間每7天進行PCR核酸檢測，於11月20日進行第3次採檢，其中一位肯亞籍選手PCR核酸檢測結果為陽性，Ct值32，主辦單位通報衛生局，同時通報中央流行疫情指揮中心，立即將確診者送至醫院隔離治療，並匡列相關接觸者11位進行居家隔離。

中華民國田徑協會表示，該名國際菁英選手於自主健康管理期間，除進行戶外練習外，未有其他活動，為最高標準防疫，環保局雖已於18日進行賽道全程清消，今(20)日晚間也特別針對國際菁英選手練跑路線再進行消毒。

除此之外，2021新北市萬金石馬拉松防疫採最高規格，賽前所有人員須提供疫苗接種14天證明、PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明，現場增設防疫通道，實聯制、體溫量測、手部消毒，增設洗手及消毒設施，提供口罩配戴，起跑後距離拉開才能脫下口罩，賽道補給採單包裝方式提供，減少不必要接觸。

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