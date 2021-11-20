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桃園女「撿到iPhone」歸還　事後PO文找失主「要紅包」遭網轟

▲▼iPhone 13。（圖／記者吳珍儀攝）

 ▲女網友撿到iPhone後，回家PO文討要紅包。（示意圖／記者吳珍儀攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名女網友20日在Ubike撿到手機，當下失主雖然有立刻回來並道謝，但她考量到自己兩天沒吃飯，事後決定PO文尋找失主討要紅包。對此，網友看完認為原PO的行為太奇葩，但若生活真的有困難，也願意提供幫助。

該名女網友在臉書社團「內壢大小事」發文表示，她20日下午在中原大學的Ubike籃子內撿到一支iPhone，因此決定在原地等待失主。沒多久，她看到失主回來尋找，本想跟對方要紅包吃飯，但對方一直道謝讓她難以開口。

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事後，原PO想到自己餓了2天只有喝水，決定在網路PO文尋找失主，希望對方可以給她一個紅包，「如果那位掉手機的先生有看到就幫幫我，給我個紅包吃飯」。

▲▼桃園女「撿到iPhone」歸還　事後PO文找失主「要紅包」被網轟。（圖／翻攝內壢大小事）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝內壢大小事）

網友看完紛紛留言，「當下就該討，而不是事後？懂嗎」、「來我請您，喝水」、「奇聞共賞，當初我也是掉錢包在車子籃子裡一個高中弟弟撿到還打給我，興奮之下包500紅包XD，人生第一次掉東西有人還太感動了」、「餓兩天真的很難想像」、「手機有網路，沒有錢吃飯？我到底看了什麼？」

也有人釋出善意，「如果真的沒吃飯，來中華路一段231號台灣湯翅王這裡，我可以請妳吃炸雞，（若）好手好腳、不工作就不用來了」、「我記得在莊敬路上有食物銀行，別再挨餓了」、「來我拿錢給你去吃飯，不過在環中東路的小北百貨有一點遠」。

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