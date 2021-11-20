劉櫂豪陳吉仲共同推廣釋迦　連手打開國際通路

▲劉櫂豪(左)陳吉仲共同召開「釋在必行，台灣釋迦一定贏」記者會宣示打開國際通路決。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

從今年中秋節過後中國片面宣布暫停台灣釋迦輸入，立委劉櫂豪積極督促農委會盡全力協助台東農民，20日特別邀請農委會陳吉仲主委來到台東召開「釋在必行，台灣釋迦一定贏」鳳梨釋迦外銷記者會，接著與釋迦農民座談，讓台東的農民朋友了解這段期間政府的努力與作為，也請農民朋友放心，一定有信心可以克服困難，幫助農民走出更寬廣的國際行銷通路。

劉櫂豪表示，陳吉仲主委非常盡心盡力來幫助農民，由於鳳梨釋迦即將於12月邁入產季，許多農民朋友心情忐忑，擔心果品賣不出去，主委陳吉仲特別邀集外銷業者代表來台東，一起宣示共同加強辦理鳳梨釋迦國際行銷、拓展新興市場的目標，擬訂主要開拓日本、新加坡、香港、馬來西亞、中東、美加等地區。陳吉仲主委更宣布針對海外目標市場擬訂運費補助，歐美地區每公斤補助空運105元、海運20元，中東地區空運70元、海運12元、其他地區空運45元、海運9元，另外相關冷鏈運輸若採用台大氣調櫃技術以及農改場全果冷凍技術等每公斤再另補助5元，出口200頓以上再獎勵每公斤2元補助，希望過運費獎勵補助措施，提高業者意願。陳吉仲主委強調，經過這段期間國際處同仁、以及業者合作努力，我們有信心一定可以達到外銷5千噸的目標，加上國內行銷、加工冷鏈等措施，保證鳳梨釋迦的價格能夠維持穩定，讓農民影響降到最低。

劉櫂豪及主委陳吉仲也到卑南鄉台東斑鳩冰品集貨場與現場200多名釋迦農民座談，陳主委強調針對鳳梨釋迦外銷5千噸、內銷5千噸、加工3千噸的目標，有信心一定會達成，請農民朋友不用擔心。