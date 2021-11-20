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北市錢櫃砍人再爆第2波！醫院門口賓士被砸　中刀男殺警黑底曝

記者邱中岳／台北報導

北市SOGO錢櫃在20日凌晨5時許發生持刀鬥毆事件，14名黑衣男手持刀械、棍棒闖將錢櫃包廂，與包廂內的7人發生肢體衝突，雙方一路打到走道，警方到場發現3人受傷，緊急將人送往醫院救治，事後又在仁愛醫院前發生砸車糾紛，警方也正釐清2起事件關聯性，據悉其中1名被砍殺的男子，曾經在2014年涉入信義區夜店殺警案，最後在2021年9月判刑定讞。

警方調查，28歲的肯姓男子，與6名友人在SOGO錢櫃唱歌，突然30歲的吳姓男子等14人闖進包廂，其中還有3人手持刀械，進去包廂後朝肯男等人攻擊，雙方一路打到錢櫃走道，最後警方立即啟動快打部隊到場，將現場11人壓制帶回派出所。

▲▼SOGO錢櫃發生鬥毆，後續1台白色賓士又遭砸毀，警方不排除為鬥毆引發的後續行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲SOGO錢櫃發生鬥毆，後續1台白色賓士又遭砸毀，警方不排除為鬥毆引發的後續行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中在包廂內的肯姓男子左大腿有刀傷、23歲的吳姓男子右大腿有刀傷，而進去砍人的30歲吳姓男子右胸口也有刀傷，警消隨即將3人送往仁愛醫院救治，但在凌晨6時許，仁愛醫院門口又有1台賓士車遭人砸毀，警方不排除係因錢櫃事件引發後續糾紛。

▲▼SOGO錢櫃發生鬥毆，後續1台白色賓士又遭砸毀，警方不排除為鬥毆引發的後續行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市發生錢櫃鬥毆事件，1名四海幫成員左大腿遭砍殺，還曾涉入殺警案被判刑7年。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據了解，雙方人馬被帶回派出所，堅持不願意透露鬥毆原因，而其中被砍殺的肯姓男子，綽號印度，父親是中非共和國的人，母親則是台灣人，據悉為四海幫成員，又曾經涉入2014年信義區夜店殺警案，因在夜店門口毆打安管人員，2021年9月遭判刑7年定讞。

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