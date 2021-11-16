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社會 社會焦點 保障人權

被張敦量牽連「博弈同業急跑路」　他曝背後金主：集團一定會保人

記者趙蔡州／綜合報導

台中警方偵辦宋姓男大生遭毆打事件，發現主嫌張敦量涉及投資線上博弈網站，警方立刻展開相關調查，並於15日破獲張嫌投資的2580娛樂城，成功抓到首腦御風（許姓主嫌）及幹部共5人，複訊後分別以5萬至70萬元交保。有同業人士透露，其實御風只是中部賭盤幹部，背後還有更大的金主。

張敦量被發現涉及投資博弈網站，台中地檢署檢察官15日會同警方展開追查，前往博弈集團位在西區台灣大道的據點，抵達時發現首腦御風及幹部正準備逃亡，遂一舉逮捕御風及幹部共5人。檢方16日凌晨訊後，認為5人涉犯賭博罪嫌重大，但無羈押的必要，諭知御風70萬交保、4名幹部各依5萬至30萬交保。

根據《東森新聞》報導，一名業界知情人士爆料，其實博弈圈同業都早一步接到消息，知道御風5人會被迅速被放出來，幕後還有大金主，「昨天下午我就知道了啦，御風是他們公司一個股東而已，小股東，他們都有公司，都有集團在，那他出事了，團體會想辦法，把他保出來」。

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲知情人士爆料，御風和張敦量經營的2580娛樂城，其實在業界算是小咖。（圖／記者李忠憲翻攝）

知情人士進一步透露，御風和張敦量經營的2580娛樂城，其實在業界算是小咖，甚至不入流，也感嘆張敦量實在沒有必要，為了一個小車禍大動肝火，更害慘同業，「中部做賭盤的，現在大部分都休息了，現在掃黑方法和以前不一樣，他不是針對堂口，而是針對堂口後面的經濟來源」。

儘管2580娛樂城的首腦抓到了，但疑似在北中南都有據點，沒有全面瓦解，加上警方近日查緝動作頻頻，讓博弈圈紛紛關網避風頭。稍早也有一名組頭向《自由時報》透露，全台每天博奕下注超過百億，卻因為一個小網站被抓包禍連全台，讓不少博奕主十分生氣，紛紛透過管道詢問是誰家小弟，要求嚴加約束。

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