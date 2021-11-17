聲援瑪莎惡少圍毆大學生　6名少年違停丟菸蒂無罩恐再罰12萬

▲海神惡煞撂人來，6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩 議員轟：起碼再罰12萬。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名宋姓男大生因行車糾紛竟遭張敦量、陳勁豪、李韋霖等3人毆打重傷進加護病房，3人皆依殺人未遂等重罪羈押禁見。今天台中市議會進行警消環衛部門業務質詢，市議員黃健豪指出，當天除了直接涉及圍毆的三人以外，兩車同夥依照行車紀錄器影像明確的顯示，還有沒戴口罩、違停、丟菸蒂等違規行為，起碼開罰12萬元，要求市府依法開罰。

▲今天台中市議會進行警消環衛質詢，市議員黃健豪轟：瑪莎拉蒂惡煞等人起碼再罰12萬。（圖／記者游瓊華翻攝）



黃健豪指出，「違規停車」開罰1萬4400元、「亂丟菸蒂」開罰6000元共3人1萬8000元、「未戴口罩」最高可罰1萬5000共6人9萬元的違規事實。黃建豪也在議場上直接向市府具名檢舉，要求警察局、衛生局、環保局必須要依法開罰，要讓這些「少年仔」知道原來打架的成本那麼高，也要讓他們知道這樣的行為「很掉漆」、「很見笑」，打人就是那麼花錢丟臉。

警察局指出，警察局第六分局已著手查證相關影像畫面，依據相關交通違規事實，依法製單舉發。另針對民眾亂丟菸蒂或未戴口罩的事實認定及裁罰，警察局第六分局會持續蒐集相關違規事證，再分別函請市府環保局及衛生局依法裁處。

環保局說明，將依違反廢棄物清理法第27條第1款規定告發處分，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。衛生局補充指出，未依規定佩戴口罩者，將處新台幣3000元至1萬5000元。有關該案件是否違反傳染病防治法，將依案件發生的場域及事實，依照市府今年5月21日公告，續由場域權責主管機關釐清後進行裁處。