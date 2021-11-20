花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

▲花蓮1名男子載著妻子北上產檢，竟趁妻子產檢抽K煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

花蓮1名男子開著瑪莎拉蒂載懷孕的妻子，北上到知名婦產科做產檢，趁妻子上樓時磨K滲入香菸，站在車子旁邊吸食，民眾聞到異味報警，警方到場要求男子配合遭男子拒絕，經過警方勸說才同意警方搜車，警方在車上發現k盤將他帶回偵訊。而蔡妻下樓欲告訴丈夫「小孩很健康」，才發現丈夫居然趁她上樓產檢時在樓下拉K。

警方調查，33歲蔡姓男子在17日晚上8時許，開著要價瑪莎拉蒂名車，從花蓮帶懷孕的妻子到台北產檢，但竟趁著妻子上樓產檢時，在車上磨好k粉，並滲入香菸站在車旁當街吸食。

路過民眾聞到怪味，立刻通知警方到場處理，警方到場聞到濃厚K味，便上前盤查蔡姓男子，蔡姓男子不滿被警方盤查，也不願意配合，最後經過警方勸說才妥協，警方也在車上找到沾有K粉的盤子。

警方盤查準備將蔡男帶回警所偵訊，蔡男妻子也剛好產檢完下樓，興高采烈的告知丈夫「小孩很健康」，原本以為丈夫係因為違規停車遭警方開單，但最後才知道原來是丈夫拉K當場傻眼，警方最後依3級毒品報請市警局裁罰。

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