　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

▲▼花蓮1名男子載著妻子北上產檢，竟趁妻子產檢抽K煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲花蓮1名男子載著妻子北上產檢，竟趁妻子產檢抽K煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

花蓮1名男子開著瑪莎拉蒂載懷孕的妻子，北上到知名婦產科做產檢，趁妻子上樓時磨K滲入香菸，站在車子旁邊吸食，民眾聞到異味報警，警方到場要求男子配合遭男子拒絕，經過警方勸說才同意警方搜車，警方在車上發現k盤將他帶回偵訊。而蔡妻下樓欲告訴丈夫「小孩很健康」，才發現丈夫居然趁她上樓產檢時在樓下拉K。

警方調查，33歲蔡姓男子在17日晚上8時許，開著要價瑪莎拉蒂名車，從花蓮帶懷孕的妻子到台北產檢，但竟趁著妻子上樓產檢時，在車上磨好k粉，並滲入香菸站在車旁當街吸食。

路過民眾聞到怪味，立刻通知警方到場處理，警方到場聞到濃厚K味，便上前盤查蔡姓男子，蔡姓男子不滿被警方盤查，也不願意配合，最後經過警方勸說才妥協，警方也在車上找到沾有K粉的盤子。

警方盤查準備將蔡男帶回警所偵訊，蔡男妻子也剛好產檢完下樓，興高采烈的告知丈夫「小孩很健康」，原本以為丈夫係因為違規停車遭警方開單，但最後才知道原來是丈夫拉K當場傻眼，警方最後依3級毒品報請市警局裁罰。

男自稱小北百貨股東…爆他賣假包欠400萬　連千毅：這1年沒賣過LV

他口袋「鼓鼓的」被盤查扭頭跑　警追50m搜出「4號仔＋針頭」

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
砍人畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」多人濺血
打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中回應了
破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」
2男開趴害友人遭10煞砍死！原因竟跟傳播妹有關
莉婭道歉Keanna！「很抱歉搶了妳的老公」
快訊／紅衣女墜愛河身亡！　人從眼前突消失
健保明年不調漲！陳時中：後年無法考慮
瑪莎拉蒂男載妻產檢！當街「搞這事」妻秒傻眼
一到冬天荔枝椿象就不見　超過千隻「都躲這」！超噁畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

初見面豪吃2萬餐再買7萬洋裝　他嚇到尿遁「做不下去」挨告性侵

2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

快訊／人從眼前突消失！高雄紅衣女墜愛河亡　他報案聲音超抖

花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

快訊／北市忠孝東路KTV驚傳砍人　10多人衝包廂「3濺血2送醫」

國道水上段深夜2車恐怖追撞　車身扭曲變形！7被夾受傷

彭文正臉書回應了！誹謗總統拒不出庭遭通緝　引用聖經這段話

國道嘉義水上深夜車禍　2車撞擊7人受傷

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

初見面豪吃2萬餐再買7萬洋裝　他嚇到尿遁「做不下去」挨告性侵

2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

快訊／人從眼前突消失！高雄紅衣女墜愛河亡　他報案聲音超抖

花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

快訊／北市忠孝東路KTV驚傳砍人　10多人衝包廂「3濺血2送醫」

國道水上段深夜2車恐怖追撞　車身扭曲變形！7被夾受傷

彭文正臉書回應了！誹謗總統拒不出庭遭通緝　引用聖經這段話

國道嘉義水上深夜車禍　2車撞擊7人受傷

白宮印太事務官：美國加強與夥伴關係　令中國感到「焦心」

今年首場大型國際馬拉松　萬金石馬拉松睽違1年8個月明開跑

美國CDC批准加強針！開放成年人施打「輝瑞、莫德納」　盼減緩疫情

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

境外生單日增4例確診　校園累計總數達872例

打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中拒絕：因應他國需要

NBA女主播爆詹姆斯開不起玩笑　因這事竟逼ESPN開除她

美發現中國秘密興建海外軍事基地　當地政府竟不知情

3姐弟吃完「同碗泡麵」上吐下瀉相繼死亡！　年紀最小才4個月大

「現在被懷疑是放閃IG的偶像」登熱門文！韓網見2男主角4關聯全笑翻

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

社會熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

北市忠孝東路KTV驚傳砍人　3濺血2送醫

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

更多熱門

相關新聞

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

繼台中接連傳出多起暴力案件，新北市汐止近期一段30秒行車糾紛畫面，可見騎士以辣椒水優勢壓制持棍棒的駕駛，引發熱烈討論。如今網路又流傳一段彰化行車糾紛，一樣是駕駛手持不明噴霧反擊，讓攔車者落荒而逃，讓網友不禁直呼「各地戰況激烈」。

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

「滿是棒棒哥」如何自保　律師推薦「這3款」

「滿是棒棒哥」如何自保　律師推薦「這3款」

連俞涵陷熟男魅力：小女生愛大叔

連俞涵陷熟男魅力：小女生愛大叔

小黃路口轉彎0減速！「派出所所長」秒被撞噴

小黃路口轉彎0減速！「派出所所長」秒被撞噴

關鍵字：

瑪莎拉蒂花蓮K他命產檢

讀者迴響

熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

陸劇男神隱婚生娃認了！

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面