　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界十大「夜景遺產」在台灣！　世界第二小國獲選第一

▲▼森林機械巨蟲。（圖／觀光局提供）

▲2020台灣燈會森林機械巨蟲。（圖／觀光局提供）

文／中央社記者楊明珠長崎19日專電

由日本一般社團法人「夜景觀光Convention Bureau」主辦的世界夜景峰會今天在長崎市舉行，時隔10年選出世界新三大夜景，也新設世界夜景遺產，包括台灣燈會在內10處入選。

日本以前舉辦過夜景高峰會，但屬於國際會議性質的世界夜景峰會今天是首度舉辦。這場世界夜景高峰會在長崎市新成立的會議中心舉行，有日本及海外國家包括台灣、西班牙、摩納哥、匈牙利等10國的觀光相關人士約150人出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位特別創設認定夜景美的景點或活動等的「世界夜景遺產」，結果台灣燈會、匈牙利布達佩斯的蓋勒特山丘 （Gellért Hill）、泰國大城（Ayutthaya）的古蹟遺址夜景等日本以外的10處入選。

台灣旅遊交流協會顧問江明清在世界夜景高峰會上以屏東的台灣燈會舉例說明指出，台灣燈會是台灣規模最大的慶典活動，有好幾千個色彩豔麗的花燈裝飾，將夜空點綴得璀璨亮麗。原本燈會是在農曆正月15日滿月、也就是元宵節的慶祝活動，民眾會施放爆竹、煙火趨吉避凶，1990年代各寺廟開始將花燈集中於一處，形成燈會，後來燈會規模擴大，主燈設計極富巧思。

這場世界夜景高峰會還選出世界新三大夜景。這是由夜景觀光Convention Bureau認證過的「夜景觀光士」約6100人投票結果選出，前3名依次是摩納哥、長崎市、上海，香港則是第5名。選拔的標準包括夜景是否具有魅力能讓人賞心悅目、對於致力於夜景觀光的積極性等共11項。

上一次首度舉辦世界新三大夜景選拔是在2012年，當時是長崎市、摩納哥、香港獲得認證，這次香港被上海擠出前3名。

在日本，很多人認為「世界三大夜景」是函館、香港、義大利的那不勒斯，但根據為何、何時開始被稱為「世界三大夜景」則不清楚。

這場世界夜景高峰會還宣布「日本新三大夜景都市」（通稱；日本新三大夜景）中間報告排行榜，前3名依次是北九州市、神戶市、長崎市。明年3月「夜景高峰會in札幌」舉行時，將公布最後結果。

夜景觀光Convention Bureau的代表理事丸丸Motoo表示，夜景是觀光資源，夜景觀光可以促成國家間、城市間的新合作。

被中央社記者問到世界上很少有像台灣燈會這麼大型的燈會活動問題時，他表示，雖然長崎也有燈會活動，但規模比台灣燈會小很多，不過，長崎會更努力，將來燈會活動可能擴大。

長崎的夜景再度被選為世界新三大夜景，審查員之一表示，主要是長崎市對於夜景的維護用心，不論是在軟體或硬體方面，都持續提供新的內容。

長崎市長田上富久表示，世界上有很多很美的夜景城市，長崎市能再度獲選為世界新三大夜景城市之一，讓他內心充滿感激。今後會努力讓長崎不辜負「世界三大夜景」的美名，持續提供美麗的夜景。

世界夜景高峰會結束後，與會人士還被安排搭車去欣賞長崎夜景。今晚適逢月偏食，在鍋冠山公園展望台，不僅可欣賞到號稱「千萬夜景」美景，同時也能欣賞月偏食，很多人都說機會難得。長崎市長田上還擔任嚮導，解說長崎夜景的特色。

 

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸
重機男大生200km撞死0反應　亡命3連線「抓交替」？只差一
扯！視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣「露乳開腰」復仇
3縣市大雨！今變天前奏短暫回溫　下週「近冷氣團」急凍11℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西門町57年老地標撐不住！　「豪華鐘錶」宣布年底停業

軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

世界十大「夜景遺產」在台灣！　世界第二小國獲選第一

3縣市大雨！今變天前奏短暫回溫　下週「近冷氣團」急凍11℃

月薪80K怕婚後難生活　30K過來人一句「炫耀文」被狂酸

服務生模仿客人小費多7成！心理家教1招在開會帶風向安全反對老闆

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　「神邏輯」讓女網友氣炸了！

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

西門町57年老地標撐不住！　「豪華鐘錶」宣布年底停業

軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

世界十大「夜景遺產」在台灣！　世界第二小國獲選第一

3縣市大雨！今變天前奏短暫回溫　下週「近冷氣團」急凍11℃

月薪80K怕婚後難生活　30K過來人一句「炫耀文」被狂酸

服務生模仿客人小費多7成！心理家教1招在開會帶風向安全反對老闆

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　「神邏輯」讓女網友氣炸了！

西門町57年老地標撐不住！　「豪華鐘錶」宣布年底停業

軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

你的老帽有多久沒洗了？日常清潔3步驟一次告訴你　牙刷是好幫手

梁赫群自封「台灣孔劉」竟接到「6位數廣告」！　狂PO圖老婆也傻了

國道嘉義水上深夜車禍　2車撞擊7人受傷

萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸

白色車最保值「業務說二手多3萬」！鄉民翻出數據：不只台灣人愛

香緹卡首款聖誕倒數月曆限量90組，只要58折！　Kiehl’s藏2大正貨、價值近萬元

兄弟派羅傑斯拚全年第一　樂天林子崴挑戰先發3連勝

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

公路監視器出現神祕鸚鵡打招呼 披綠毛秀出大眼睛嗨玩躲貓貓！

生活熱門新聞

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

3縣市大雨　下週「近冷氣團」急凍11℃

夫妻雙眼皮...寶寶卻「丹鳳眼」！真相曝人夫臉綠

鐵粉逆轉？莫德納變心拜託來打3原因

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

地雷配菜Top3！網點名「大魔王」最難吃

失聯前男友突罵劈腿　神邏輯讓她氣炸

高端開放混打惹議！陳時中回應了

快訊／文化大學人事異動「管中閔任董事」　教育部回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面