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月薪80K台男怕婚後難生活　30K過來人成月光族卻被酸「炫耀文」

▲▼結婚,新娘,契約,合約,文件,婚紗,煩惱,婚禮。（圖／pixabay）

▲台男擔心月入80K不夠負擔婚後生活。（示意圖／pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

多數現代人越來越晚婚，擔心無法負擔成家費用也是其中一項主因，一名月薪8萬的男子近日提問「結婚後的收入至少要多少才夠生活」，引來一位月薪3萬的男子分享，自己成家後每個月都是月光族，卻過得非常開心。

「以現在的社會經濟下，兩個人結婚薪資總合一個月要多少才夠生活開銷呀？」80K男昨（19）日在PTT發文提到，他名下有一棟房，但目前沒有車，存款則有200萬元，沒有進行任何投資，現在也無法隨心所欲的購物，「感覺生活還是很困難，如果之後有機會結婚感覺生活會更困難，請問有人有同樣的感覺嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文。（圖／翻攝自PTT）

文章引來30K男回應指出，他老婆月薪2萬多，2人沒有任何投資，現在兒子已經3歲，每個月除了幼兒園費用1萬元外，還有3人保險5000元，及生活費2萬元等開銷，「我每個月薪水都月光族，不過有兒子真的很幸福喔」。

30K男提到，他假日的休閒娛樂就是打LOL、玩彩券、陪兒子去公園，偶爾放長假會去外縣市或出國，最後他表示，「房子跟車子家裡都有，反正可以用就好了，你一個人收入比我跟老婆加起來多應該可以過更爽吧」。

雖然30K男每月薪水都花光，但有車有房已經減輕不少壓力，還和老婆兒子過得很幸福，讓不少鄉民紛紛湧入表示，「炫耀文」、「哭啊，有房已經贏了」、「有房有車至少贏了70%」、「人生勝利組」、「房車家裡都有，資產階級有必要討論收入？」。

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