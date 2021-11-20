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奧地利推出可擋AK-47子彈頭盔　不用再怕被爆頭

▲奧地利的烏布利希特公司推出可防AK47的頭盔。（圖／翻攝自Ulbrichts官網）

▲奧地利的烏布利希特公司推出可防AK-47的頭盔。（圖／翻攝自Ulbrichts官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

奧地利烏布利希特保護公司（Ulbrichts Protection）展示了第一款能阻擋卡拉什尼科夫步槍（AK-47）子彈的頭盔，並將影響降低低於25焦耳的致命關鍵，該公司實現了這一突破，開啟防彈頭盔的新紀元。

烏布利希特提出兩種主要類型的頭盔，第一款專門用於警察和其他安全部隊的「第一響應者」，它的阻力可以透過添加到頭盔的前盾，來增強抵抗力，提供真正的保護，主要防禦9mm的手槍子彈。

第二款是「獨立式」VPAM-6步槍頭盔，能夠抵抗AK系列口徑發射7.62x39的鋼芯子彈，且無須額外的前盾。另外，它不僅可以阻止子彈，還能將降低到致命的25焦耳以下，從而防止頭盔背面變形，撞擊只會引起「劇烈的頭痛」，不會導致死亡的嚴重傷害。

烏布利希首次在頭盔中結合了鈦、聚乙烯和其他高科技鈦混合材料，新的混合體提供不同領域威脅的全面保護。

烏布利希董事總經理George Scharpenack強調了公司未來潛力，通過鈦和聚乙烯相結合，以及使用其他高科技材料，讓他們成功生產出能阻止步槍彈藥，並符合歐洲嚴格要求的頭盔，這項技術提高步槍的防護水平，也讓位於前線，保護人民安全的人們得到最好的保護。

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