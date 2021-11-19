重機騎士「高速直插」C200慘死！同行車友裝備曝光　相驗低調現身

▲屏東重機騎士高速撞賓士慘死，檢方今相驗，同行車友也現身殯儀館。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／屏東報導

屏東枋山海豚灣7-11前18日發生死亡車禍！一名重機騎士高速撞上從停車場駛出的白色賓士，連人帶車直接插進賓士後擋風玻璃內，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不治。據悉，騎士為25歲王姓男大生，事發當時正在環島旅遊，但沒想到卻發生意外身亡，而檢方19日前往殯儀館相驗，其父親及同行車友也陪在一旁。

這起事故發生在18日下午2時23分，王男行經事故路段時一輛白色賓士C200發生碰撞，而撞擊力道猛烈，整輛重機騰空飛起直直插進賓士後擋風玻璃內，騎士人掛在車上，當場失去生命跡象，經緊急送醫後，因其內臟幾乎全碎，最終導致多重器官衰竭死亡。

▲王男父親（右二）全程不發一語。（圖／民眾提供）

事後有網友提供監視紀錄器畫面，畫面中網友同樣行經載該路段，而騎士從他的左後方出現在畫面中後，隨即高速遠離畫面，時間不超過5秒，可見時速相當之快。此外，事發後臉書也瘋傳一段對話截圖，騎士死者生前的同行車友透露，當時他時速騎170，但還是沒追到騎士。

對此，檢方於19日下午前往枋寮殯儀館進行相驗，而王男父親也趕赴現場，另外，其穿著全身重機裝備的同行車友也一同現身，不過2人面對記者訪問皆不發一與，但仍難掩哀傷神情。