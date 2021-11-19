戰技教官自摔重傷內幕曝！爛路高低差6公分　竟是黑心包商害命

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區曜鼎營造公司2018年11月間承攬區公所高速公路橋下局部路段路基改善工程，造成福德一路路面有5至6公分落差，更未在夜間設置閃光警示燈，導致5台機車人車倒地，當中消防局第六大隊的戰技教官李嘉振受重傷，陳姓騎士因顱內出血傷重不治，士林地方法院審結，將賴姓負責人、王姓現場負責人依過失致死各處有期徒刑6月，可易科罰金、緩刑3年。

曜鼎公司在2018年11月8日至12月28日，承攬汐止區公所發包的「汐止區107年度災害緊急搶修及復建工程」（標案總工程款1344萬餘元），在福德一路高速公路橋下，進行局部路段路基改善時，卻未設置圍籬、警告、禁止、指示、施工等標誌及放置醒目的告示牌、夜間應有反光或施工燈號、閃光箭頭、照射燈等警告照明設備，讓用路人清楚了解用路狀況，提醒前方行駛路段有施工導致路面不平的情形。

王姓現場負責人（31歲）卻僅巡視路面碎石清理，並回報給公司賴姓負責人（58歲）知道，沒有設置閃燈警示。導致5輛機車連環自摔，同年月16日晚間8點多，消防局第六大隊的戰技教官李嘉振沿著福德一路往康寧路方向行駛，撞擊路面凹陷坑洞，自摔人車倒地，導致他頭部多處骨折。

▼汐止區公所外包商挖路，導致路面有5到6公分落差，卻也未設警示燈，導致陳姓騎士重摔身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

豈料營造公司案發後卻沒有積極處理，翌日早上6時許，陳姓騎士經過時，也因沒有明顯標誌，導致他跟不知道該路段有5到6公分高低落差，人車倒地，腦部嚴重挫傷，經醫院救治隔月宣告不治。

法官認2人未在施工道路的前後兩端，放置醒目告示牌及警示燈等夜間警告照明設施，因一時疏忽而肇事，導致陳姓騎士不治身亡，考量犯後均坦承犯行，也與家屬達成和解，賠償犯罪所生損害，依過失致死罪各處有期徒刑6月，易科罰金18萬、緩刑3年。