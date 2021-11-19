柯文哲私下讚「竟然能在指揮官位置坐1年多」　陳時中6字回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎爆發已兩年，衛福部部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官至今，和台北市市長柯文哲有多次防疫、疫苗爭議，柯文哲也曾和陳時中單獨閉門會面。柯文哲夫人、醫師陳佩琪透露，柯文哲曾私下讚賞陳時中EQ好，「以陳時中的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」對此，陳時中今也親自回應「謝謝他的關心。」

疫情爆發至今，柯文哲過去曾說，疫情換他來指揮也不會太差，陳佩琪也直言，這句話一直被酸民和PTT嘲弄到現在還不歇，但自己相信以柯的醫學背景，對這次疫情能迅速控制下來，應是貢獻極大。

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陳佩琪透露，北農爆發群聚感染時，陳時中說要和柯文哲談談，柯欣然接受，說第二天就去行政院找陳，「但指揮官很客氣，說他來北市府會市長就好，當天雙方單獨閉門會面，先生回來對指揮官讚不絕口…」

陳佩琪表示，柯文哲當時說指揮官EQ好、講話不徐不急、從不動怒，就算有也很少，「最令柯文哲佩服的是，以陳時中的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」

陳時中今在記者會被問及此事，媒體詢問對於陳佩琪說「以陳時中的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」是褒還是貶？他僅簡單表示「謝謝他的關心。」

不過陳佩琪也解釋，柯文哲這句話沒有貶低陳時中的意思，指揮官有他的專業， 但像這種實戰級的防疫領域一定要術業有專攻，「他說幸好指揮官後面有那一排人撐著。」