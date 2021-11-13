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黃金稻浪中有好戲！台東伯公百年祈福祭登場　擲笅大賽搶福袋

▲▼最受歡迎的「趣味擲筊大賽」，擲出一個聖杯即可獲得伯公百年福袋乙個，更有機會把大獎帶回家。（圖／台東縣政府提供）

▲▼最受歡迎的「趣味擲筊大賽」，擲出一個聖杯即可獲得伯公百年福袋乙個，更有機會把大獎帶回家。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

2021客庄十二大節慶台東好米收冬祭戲活動「歌．禾」，13日上午9點在池上鄉福德宮盛大舉辦囉！全程由在地客家子弟以客語吟誦疏文，禮生則由池上國中及福原國小學生擔任，另由萬安國小學生以花舞禮讚向眾神感謝，祈福五穀豐收、保佑國泰民安。

祭典活動並有「趣味擲筊大賽」，將呈現客庄農家歲末收割時節重要的傳統慶典，也藉此讓年輕一代，體驗不同的客家祭典文化，歡迎鄉親共下感受伯公百年祈福祭典。

▲▼最受歡迎的「趣味擲筊大賽」，擲出一個聖杯即可獲得伯公百年福袋乙個，更有機會把大獎帶回家。（圖／台東縣政府提供）

祭典儀式後，將由禮生們邀請與會貴賓、民眾，一起参與富有教育意義的下田割稻、歡唱客家歌謠，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。今年適逢福德宮百年慶典，也將在宮廟前辦理最受歡迎的「趣味擲筊大賽」，只要擲出一個聖杯即可獲得伯公百年福袋乙個，更有機會把多項大獎帶回家！

台東好米收冬祭在「台東客家月」期間，每周也將安排多場客家相關活動登場，接下來還有重頭戲11月27日台東好米收冬祭－舞蹈表演（鐵花新聚落）。周邊更有收冬客家宴、食農教育客語闖關、文創市集、草地音樂會等，精采可期！

相關活動內容資訊，可洽詢台東好米收冬祭粉絲專頁https://www.facebook.com/hakka.taitung 、台東好米收冬祭工作小組陳小姐或吳先生089-237128

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