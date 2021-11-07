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飲酒歡唱後被「強制離場」　爛醉男誤會大了！扭傷女伴手腕下場曝

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊姓男子去年7月，帶著2名女性友人到卡拉ok飲酒歡唱，卻誤以為陳姓女有人要偷他現金，扭傷陳女的右手腕。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名楊姓男子，去年7月帶著陳姓女子和一名暱稱「祖兒」的女性友人到新北市某卡拉OK飲酒歡唱，席間陳女看見楊男已不勝酒力，決意將他帶離歡場，未料卻被楊男誤認為有人要對他行竊，當即出手反制，大力扭傷陳女的右手腕，直到陳女喊痛制止他才回神。事後楊男被陳女怒告過失傷害，台北地院審理後，依過失傷害罪判楊男拘役20日，得易科罰金。

判決指出，去年7月晚間，楊男帶著陳姓女子和一名暱稱「祖兒」的女子，3人一同前往新北市某卡拉OK飲酒歡唱，酒席間陳女見楊男已不勝酒力，欲將楊男帶離歡場，卻被酒醉的楊男誤認為是有人要伸手行竊他身上的現金，當即出手反制，大力扭握陳女的右手腕，造成陳女右手腕腫脹與瘀傷，直到陳女吃痛，喊叫楊男才讓楊男回神鬆手，不過事後2人卻因為賠償醫藥費談不攏，讓陳女怒告楊男過失傷害。

楊男向檢察官供稱，他坦承確實有造成陳女受傷，但強調只是因為誤認陳女正在偷走他的財物而出手反擊，隨後發現誤認後當即道歉停手，並主張他僅是正當防衛。

不過檢察官認為，儘管楊男主張為正當防衛，但實際上卻是為「誤想防衛」，誤以為其將受到不法侵害，而導致行為瑕疵，楊男雖然向檢調辯稱當時因酒醉，而導致判斷力顯著降低，但檢察官卻不吃楊男這套，表示眾所皆知酒精成分會對人意識能力產生不良影響，縱使楊男當時已因酒醉而導致自我控制能力下降或判斷力降低，但這些精神障礙乃是因楊男故意飲酒導致，既然楊男已成年，對喝酒過量會造成意識混亂、清醒度下降等行為，因非不可預見，仍依法將楊男起訴。

台北地院審理後，審酌楊男因酒後誤傷陳女，認為其行為時有不該，惟念其犯後坦承犯行，衡量雙方仍未和解與楊男智識、經濟收入等，依過失傷害罪，判楊男拘役20日，得易科罰金。

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