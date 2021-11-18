　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

▲太平洋電纜公司前董事長孫道17日病逝，外傳服刑期間月花2.4萬元請舍友供其差遣，且幾乎天天與律師會見，北監澄清養3僕無從查證，律見次數確實較多。（圖／北監提供）

▲太平洋電纜公司前董事長孫道17日病逝，外傳服刑期間月花2.4萬元請舍友供其差遣，且幾乎天天與律師會見，北監澄清養3僕無從查證，律見次數確實較多。（圖／北監提供）

記者沈繼昌／桃園報導

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存17日保外就醫期間病逝，生前在北監服刑期間生活都被翻出，包括月2.4萬元錢請3名舍友打理日常生活所需，甚至幾乎天天辦理律師會見等；北監18日指出，有關花錢養3僕情事，應係舍友協助打理生活所需，至於是否花錢無從查證顯與事實不符；律見確實次數較多，至於特見部分與所謂三黨立委輪流特見，自疫情爆發後特見已暫停至今，外傳之事絕非事實。

孫道存因侵占案件被判刑定讞，今年4月13日二度入監服刑，其中他在北監服刑期間，外傳孫道存每月花費2.4萬元請3名舍友與雜役為其打理日常生活所需，包括洗衣、洗碗、打飯菜等瑣事，甚至有舍友見其出手闊綽，甚至爭相巴結。

▲北監指出，孫道存在北監服刑期間都在自主健康管理區。（圖／北監提供）

▲北監指出，孫道存在北監服刑期間都在自主健康管理區。（圖／北監提供）

北監18日指出，孫因身體狀況不佳，入監後就配發在病舍，不像一般受刑人必須下工場工作，孫平時待在舍房療養，裡頭約有20名收容人，若身體狀況允許，可自行打理生活起居，若身體狀況欠佳，也有看護與服務人員協助，至於外傳孫是否月花2.4萬元請舍友協助打理，北監很難查證，很多是舍友之間主動幫忙或協助，平時家人送會客菜等入監，收容人多少會轉送給舍友表達感謝之意，這在監所內十分平常。

▲外傳孫道存服刑期間曾因不滿獄方防疫隔離措施有所怨言，北監強調，均依照防疫相關措施，圖為醫護人員為收容人進行篩檢。（圖／北監提供）

▲外傳孫道存服刑期間曾因不滿獄方防疫隔離措施有所怨言，北監強調，均依照防疫相關措施，圖為醫護人員為收容人進行篩檢。（圖／北監提供）

北監表示，孫於今年4月13日入監執行，因健康情況欠佳，配住於病舍。獄方病舍係收治罹患重症、行動不便、無法自理生活等收容人，日常各項生活照護則由病舍視同受刑人擔任看護工作，或同舍舍友協助，部分媒體報導所謂獄中養3僕，顯然與事實不符。

此外，針對孫道存入監後幾乎天天與律師辦理會見，獄方皆依相關接見規定辦理，其律師費用與本監無涉。至於媒體報導所謂三黨立委輪流辦理特見或接見部分，因疫情影響，北監今年5月19日起，因應COVID-19疫情提升警戒至第三級，獄方為落實相關防疫作為，已暫緩辦理彈性調整接見迄今，所謂三黨立委輪流特見一事並非事實。至於孫辦理律見次數確實較為頻繁，一般受刑人涉及訴訟案件並提出委任律師狀等資料就可申請律見，次數或案件類別並無限制。

【更多新聞】

►快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

►孫道存服刑期間沒架子　北監：與獄方互動好未拒絕戒護就醫

►嘿咻少女4次！「我有槍」再逼求職女上床　惡男狡辯遭重判

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
大賣場黑五開跑！下殺5折　優惠清單一次看
白癡公主凍卵前「塞菊花」狂叫　神秘女出聲網傻了
買知名藝人服飾「被多收錢」要不回　女主播怒發聲
偷吃單位學長　女子啪完「又對男友心動」：我好犯賤
「表情符號」霸主是誰？　網洗一排：沒它就不會聊天
陳佩琪曝柯文哲私下大讚陳時中　「竟能在那位置上做一年多」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

孫道存入監每月花2.4萬養傭人、三黨立委輪流特見？北監一一駁斥

合約糾紛釀黑衣人施壓風波　舒子晨告經紀公司老闆結果出爐

枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

快訊／國道1號17.6km「貨車追撞聯結車」！　2人遭夾無生命跡象

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

孫道存入監每月花2.4萬養傭人、三黨立委輪流特見？北監一一駁斥

合約糾紛釀黑衣人施壓風波　舒子晨告經紀公司老闆結果出爐

枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

快訊／國道1號17.6km「貨車追撞聯結車」！　2人遭夾無生命跡象

統一先發勝破隊史紀錄　餅總：整個投手團隊的勝利

網失禮問：之前臉超瘦現在怎了？　炎亞綸爆笑神回…崩潰刷一排照樣照句

「毒品毀了我的人生」鄭鎰勳寫88封信求情　開庭爆哭：我真的錯了

考試院會通過《公務員服務法》修法　非營利性兼職許可制改同意制

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

中信盃黑豹旗／逆轉西苑闖16強　鶯歌又產二刀流賴鉑濬成亮點

先探／謝金河：慎防炒作的夢易破碎！

統一獅拚今天封王　3局0比1落後富邦

助文創業搶疫後商機　貿協帶領26家創意設計品牌揮軍南向搶市

萬海辦「讓愛閃耀」名人、藝術家公益畫展　義賣捐助中小型社福單位

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

蔣智賢不滿被指打假球求償300萬　名嘴下場曝

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

新北重機與轎車相撞！騎士與後座17歲女噴飛

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

即／國1內湖交流道「3車追撞」！　2人當場死亡

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」

更多熱門

相關新聞

獨／孫道存長眠金寶山　《ETtoday》獨家曝光

獨／孫道存長眠金寶山　《ETtoday》獨家曝光

名媛孫芸芸父親、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存遭判刑4年3個月入監服刑，而他10月1日聲請保外就醫後，17日凌晨因癌症逝世，享壽72歲。孫道存後事家屬委由金寶山集團旗下的金寶軒辦理，據知情人士表示，孫家在金寶山有1座家族墓園「福園」，孫道存很可能安葬在金寶山。

孫道存入監每月花2.4萬養傭人？北監聲明駁斥

孫道存入監每月花2.4萬養傭人？北監聲明駁斥

孫道存入北監沒架子　沒特權與耍大牌

孫道存入北監沒架子　沒特權與耍大牌

孫道存么女孫婕柔

孫道存么女孫婕柔

孫道存癌逝　太電受災戶PO出當年「壁紙」

孫道存癌逝　太電受災戶PO出當年「壁紙」

關鍵字：

孫道存北監養3僕無從查證律見次數

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面