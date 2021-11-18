消費者報導獎揭曉　《ETtoday》揭教練證照亂象獲專題報導獎佳作

▲「教練！我會痛！ 柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」報導，榮獲「平面及網路（文字）類專題報導獎」佳作。（圖／消保會提供）

記者許敏溶／台北報導

「110年消費者權益報導獎」得獎名單今天公佈，今年共有130件作品報名，《ETtoday新聞雲》的「教練！我會痛！ 柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」報導，榮獲「平面及網路（文字）類專題報導獎」佳作。

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▲台中黃小弟弟因練習柔道喪命。（圖／記者鄧木卿攝）

行政院消費者保護處（消保處）表示，為表達對該活動支持，由台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，並進行相關評審工作，今年總計收到137件報名作品，主題涵蓋面向與民眾的日常生活息息相關，經過評審委員評選後，計有34件作品入圍，並依序選出特優、優勝與佳作獎項。

而由《ETtoday新聞雲》記者潘姿吟、張克銘、顏如玉、楊殿宏、曾梓倩等人合作的「教練！我會痛！ 柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」報導，榮獲「平面及網路（文字）類專題報導獎」佳作。

▲▼採訪團隊借鏡美日經驗，期盼推動台灣教練制度改革，圖下為美國大聯盟明尼蘇達雙城隊退役捕手Ray Smith；上為日本代表隊退役選手伊藤隆太。（圖／記者潘姿吟攝）

消保處表示，上述獲獎者，除分別獲得獎座、獎牌或獎狀外，並獲頒1萬至8萬元不等獎金，來鼓勵這些優秀的新聞從業人員在消費新聞報導上所做努力，也期待媒體能持續提供優質的消費新聞報導，除可督促企業經營者善盡社會責任，協助政府機關發掘問題，也能提供消費者應有的消費意識，進而提高社會各界對消費者權益的重視，並且建構更安全合理的消費環境。